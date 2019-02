Le probabili formazioni di Benevento-Venezia - Bocalon dal 1'

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

I play-off sullo sfondo della sfida di questo pomeriggio tra Benevento e Venezia. Da una parte chi, come le Streghe, vuole consolidare e possibilmente migliorare il proprio piazzamento nel G8 in cadetteria, dall'altra una formazione in ripresa, che brama l'attracco all'ottava piazza. Campani ancora a caccia del primo successo del 2019: l'uno a uno di Lecce ha preceduto il turno di riposo nella scorsa giornata di campionato. "Non dobbiamo farci distrarre mentalmente dalla sosta", ha sentenziato nella conferenza della vigilia Bucchi: l'obiettivo è fare bottino pieno per riprendere a pieno regime la rincorsa alla A. Lagunari reduci dalla vittoria al fotofinish nel derby con il Padova che ha allungato a tre la striscia di risultati utili consecutivi. Nei venti precedenti ufficiali in Campania la formazione ospitante ha ottenuto dieci successi, il doppio di quelli dei veneti, fermi a cinque.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Riaggregato in gruppo dopo un lungo stop Nicolas Viola: l'ex Novara, ancora lontano dalla forma migliore, andrà in panchina. Bucchi medita un solo cambio rispetto all'undici anti-Lecce: il neo-acquisto Crisetig è in rimonta su Del Pinto e dovrebbe gestire le operazioni in regia insieme a Tello e Bandinelli. Conferme per Volta, Antei e Di Chiara nella linea a tre davanti a Montipò, così come per Letizia e Improta sulle corsie. Davanti sarà Insigne il partner di Coda.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Di Mariano è squalificato, ai box anche l'acciaccato Citro. Vicario tra i pali, Bruscagin, Domizzi e Modolo partono in pole per la retroguardia. Bentivoglio vertice basso, con il baby Zennaro e Pinato favoriti per i due slot interni. Zampano agirà verosimilmente a destra, Garofalo completa il quadro della folta mediana sul fronte opposto. Nel tandem potrebbe esserci l'esordio di Bocalon, in piena corsa anche Rossi e Vrioni.

Ecco le probabili formazioni:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Tello, Crisetig, Bandinelli, Improta; Insigne, Coda. A disposizione: Gori, Zagari, Gyamfi, Costa, Tuia, Caldirola, Del Pinto, Viola, Goddard, Buonaiuto, Ricci, Armenteros, Asencio. Allenatore: Cristian Bucchi.

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Bruscagin, Domizzi, Modolo; Zampano, Zennaro, Bentivoglio, Pinato, Garofalo; Rossi, Bocalon. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Coppolaro, Suciu, St. Clair, Besea, Mazan, Segre, Schiavone, Lombardi, Cernuto, Vrioni. Allenatore: Walter Zenga.