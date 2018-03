Le probabili formazioni di Benevento-Verona - Coda contro Kean

Fischio d'inizio alle 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Sarà una autentica sfida salvezza quella che andrà in scena al "Ciro Vigorito" per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A tra Benevento ed Hellas Verona. In terra campana si affrontano le ultime due squadre in classifica, con i sanniti a quota 10 punti e gli scaligeri a 19; vincere per i giallorossi vorrebbe dire riaccendere ulteriormetne le speranze di una salvezza sempre più lontana. La gara sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Riccardo Di Fiore di Aosta e Luca Mondin di Treviso. Quarto uomo ufficiale Daniele Martinelli di Roma. Al VAR Maurizio Mariani di Aprilia e Fabrizio Posado di Bari. .

COME ARRIVA IL BENEVENTO- Emergenza in mediana per De Zerbi che dovrà fare a meno sia di Sandro (comunque convocato) per una lesione muscolare che di Viola, fermato dal Giudice Sportivo. Ai box anche D'Alessandro con Cataldi e Del Pinto che scalpitano per una maglia da titolare al pari di Costa, in ballottaggio con Djimsiti, leggermente favorito.

COME ARRIVA IL VERONA- Pecchia recupera Heurtaux e Buchel ma contestualmente perde Romulo per squalifica. Ancora noie muscolari per Valoti e dunque ancora una chance in mediana per Calvano. Sulla destra invece, con Cerci e Zaccagni ancora ai box, dovrebbe giocare nuovamente Matos. In avanti fiducia alla coppia Petkovic-Kean.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-3) : Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Del Pinto, Cataldi, Guilherme; Djuricic, Coda, Brignola . A disposizione: Brignoli, Piscitelli, Venuti, Billong, Gyamfi, Costa, Memushaj, Sandro, Diabatè, Parigini, Lombardi, Iemmello. Allenatore: Roberto De Zerbi.

HELLAS VERONA (4-4-2) : Nicolas, Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde, Buchel, Calvano, Fares; Petkovic, Kean. A disposizione: Silvestri, Heurtaux, Bearzotti, Souprayen, Boldor, Felicioli, Bianchetti, Zuculini, Aarons, Fossati, Laner, Lee. Allenatore: Fabio Pecchia.