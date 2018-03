Le probabili formazioni di Besiktas-Bayern - Pepe squalificato

Segui Besiktas-Bayern Monaco su TMW: dalle ore 18 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

Una semplice passeggiata, un appuntamento formale, un doveroso impegno: ecco cosa rappresenta per il Bayern Monaco la trasferta contro il Besiktas, per la gara in programma questa sera, alle ore 18, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La formazione tedesca è virtualmente già qualificata al turno successivo dopo aver battuto col punteggio di 5-0 i turchi all’Allianz Arena. Stasera metterà “fine” al discorso qualificazione e, probabilmente, ne approfitterà per concedere vetrina internazionale a chi, fino a questo momento della stagione, ha giocato meno. Arbitrerà l’incontro l’inglese Oliver.

COME ARRIVA IL BESIKTAS - Ottimo momento di forma per la squadra turca, secondo in classifica alle spalle del Galatasaray (tre punti dietro) e reduce da tre vittorie nelle ultime tre di campionato, con il recente successo di sabato, per 1-0, in casa contro il Gençlerbirliği. Non saranno protagonisti della gara odierna Vida per squalifica e Pepe e Tosic per infortunio. Completamente da rifare, dunque, la difesa.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Prevedibile turnover per Heynckes, che dovrà rinunciare agli infortunati Neuer, Robben e Coman e valuterà anche i vari diffidati, tra questi Lewandowski. Modulo classico, per i tedeschi, reduci dal rotondo 6-0 in campionato contro l’Amburgo: sarà 4-2-3-1 con possibile inserimento di Wagner attaccante con Muller alle sue spalle. In mediana spazio a Vidal con Alcantara. Recuperato James Rodriguez.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BESIKTAS (4-2-3-1): Fabri; Adriano, Aksoi, Medel Erkin; Hutchinson, Uysal; Quaresma, Talisca, Babel; Vagner Love. A disposizione: Zengin, Gonul, Arslan, Ozyakup, Lens, Negredo. ALLENATORE: Gunes.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Rafinha, Süle, Hummels, Alaba; Vidal, Thiago Alcantara; Rodriguez, Müller, Ribery; Lewandowski. A disposizione: Starke, Bernat, Martinez, Dorsch, Rudy, James, Wagner. ALLENATORE: Heynckes.