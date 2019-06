Le probabili formazioni di Bolivia-Perù - Guerrero confermato in avanti

Fischio d'inizio stasera alle ore 23.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

La Copa America prosegue, e già da ora possono emergere le prime sentenze della fase a gironi. Boliva e Perù si contendono tre punti fondamentali per entrambe, una sconfitta potrebbe essere fatale per le due compagini. Da una parte i boliviani, sconfitti per 3-0 all'esordio dal Brasile ed ora chiamati alla vittoria per evitare di dover già salutare la competizione. Dall'altra parte il Perù, con un punto in classifica dopo il pareggio nel primo match contro il Venezuela.

COME ARRIVA LA BOLIVIA - Come detto, per la Bolivia la vittoria diventa l'unico risultato possibile per proseguire l'avventura in Copa America. Il ct Villegas dovrebbe confermare la stessa formazione che ha resistito un tempo contro il Brasile: 4-2-3-1 con Marcelo Moreno che agirà da prima punta, con Gilbert Alvarez che scalpita dalla panchina per cercare di prendersi un posto da titolare in extremis.

COME ARRIVA IL PERÙ - Un solo punto in classifica, ma di fatto la squadra del ct Gareca può già dare una spinta verso la qualificazione vincendo contro i boliviani e sperando che il Brasile faccia il proprio dovere contro il Venezuela. Spazio, dunque, anche in questo caso al 4-2-3-1 che vedrà in avanti Guerrero come punta centrale. C'è Cueva, uscito nella gara precedente dopo una botta in testa, che completerà il reparto della trequarti con Flores e Carrillo.

Le probabili formazioni

BOLIVIA (4-2-3-1): Lampe; D. Bejarano, Jusino, Haquín, M. Bejarano; Galindo, Castro; Chumacero, Justiniano, Saavedra; Marcelo Moreno.

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Araujo, Abram, Trauco; Yotún, Tapia; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero.