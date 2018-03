Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta - Fiducia a Destro, c'è Petagna

Fischio d'inizio domani alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Serie A torna in pista, dopo il straziante addio a Davide Astori. Al Dall'Ara andrà in scena l'intrigante sfida tra Bologna e Atalanta. I felsinei, dopo i sei punti acciuffati nelle gare interne contro Sassuolo e Genoa, sono crollati nel derby contro la SPAL. A caccia di nuovi stimoli i rossoblu, esclusi dalla lotta salvezza, ma inevitabilmente privi di ambizioni europee. Obiettivi differenti per i nerazzurri, che vogliono insinuarsi tra Sampdoria e Milan nella corsa all'Europa League. Sei le lunghezze di distanza dal sesto posto, al netto del match da recuperare contro la Juventus.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Squalificato Gonzalez dopo il rosso rimediato nel derby, infermeria affollata dagli acciaccati Da Costa, Orsolini, Palacio e Poli. Donadoni deve sciogliere il nodo modulo, legato al ballottaggio tra Romagnoli e Mbaye: linea difensiva a tre con il primo, a quattro con il secondo. Pronti De Maio ed Helander, Pulgar in cabina di regia insieme a Dzemaili e Nagy, che pare aver scalato più d'una posizione ai danni di Donsah. Destro sarà ancora il riferimento centrale, nonostante la débacle di Ferrara: Verdi il suo partner d'attacco, più defilato Di Francesco, che dovrebbe agire largo a destra nella folta mediana a cinque.

COME ARRIVA L'ATALANTA - In dubbio Caldara per un fastidio alla schiena. Il recupero contro la Juventus è alle porte e Gasperini ha già pronta l'alternativa: in rampa di lancio Palomino, che potrebbe colmare l'assenza del canterano, presidiando la retroguardia insieme a Toloi e Masiello. Salgono le quotazioni di Petagna, il Papu accanto a lui e Ilicic trequartista. Cristante dirottato a centrocampo al fianco di Freuler, sacrificato dunque De Roon. Sulla corsia di destra spazio ad Hateboer, a sinistra ci sarà invece Spinazzola.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (3-5-1-1): Mirante; Romagnoli, De Maio, Helander; Di Francesco, Nagy, Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi, Destro. A disposizione: Santurro, Ravaglia, Keita, Krafth, Mbaye, Torosidis, Crisetig, Donsah, Falletti, Krejci, Avenatti. Allenatore: Roberto Donadoni.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna. A disposizione: Gollini, Rossi, Bastoni, Castagne, Gosens, Mancini, Palomino, De Roon, Haas, Melegoni, Rizzo, Barrow, Cornelius. Allenatore: Gian Piero Gasperini.