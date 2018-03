Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta - Sale Petagna, out Caldara

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie A riapre i battenti in un clima surreale, di dolore e commozione per la tragica scomparsa del capitano viola Davide Astori. The show must go on, anche per Bologna e Atalanta. Sei punti nelle ultime tre gare per i felsinei: trend positivo, macchiato dal tonfo di Ferrara, nel derby contro la SPAL di Semplici. L'Europa nel mirino dei nerazzurri, a sei lunghezze da Sampdoria e Milan, con venticinque gare all'attivo, a dispetto delle ventisei di blucerchiati e rossoneri. I nerazzurri bramano una scalata proibitiva, per acciuffare la qualificazione all'EL per il secondo anno consecutivo.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Squalificato Gonzalez, out anche Da Costa, Orsolini e Poli, alle prese con problemi muscolari. Recupera in extremis Palacio, che partirà dalla panchina. Ritorno all'antico per Donadoni, che vara il 4-3-3: Mbaye è avanti nel ballottaggio con Romagnoli e dovrebbe agire a destra, con Masina sul binario opposto. De Maio ed Helander al centro della difesa, Pulgar in mediana, coadiuvato da Donsah - in vantaggio su Nagy - e dal jolly Dzemaili, a caccia del secondo centro stagionale. Nel tridente gli imprescindibili Verdi e Di Francesco proveranno ad innescare Mattia Destro, in cerca di riscatto dopo la prova grigia nel derby.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Allarme Caldara per Gasperini: costretto ai box il centrale, a rischio anche per la supersfida contro la Juventus. Palomino parte in pole per sostituirlo: insieme a lui scontata la presenza dei soliti Toloi e Masiello. Prende quota l'ipotesi di un impiego da titolare di Petagna. Con l'ex rossonero sarebbe effetto domino: Ilicic scalerebbe in trequarti, con Cristante dirottato a centrocampo, accanto a Freuler. Ci sarà il Papu, sulla corsia di destra spazio ad Hateboer, a sinistra fiducia a Spinazzola.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Dzemaili, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Di Francesco. A disposizione: Ravaglia, Santurro, Keita, Krafth, Romagnoli, Torosidis, Crisetig, Nagy, Avenatti, Falletti, Krejci, Palacio. Allenatore: Roberto Donadoni.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna. A disposizione: Gollini, Rossi, Castagne, Mancini, De Roon, Gosens, Haas, Melegoni, Rizzo, Barrow, Cornelius. Allenatore: Gian Piero Gasperini.