Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari - Dubbio modulo per Miha

Calcio d'inizio: domani ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre punti pesantissimi in palio, che potrebbero dire molto ai fini della classifica. Bologna e Cagliari sanno di giocarsi tanto e domani è vietato sbagliare: una di fronte all'altra, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I felsinei, al momento terzultimi e a quattro punti dalla salvezza, hanno l'obbligo di riprendere la corsa dopo le tre sconfitte consecutive contro Roma, Juventus e Udinese. I sardi di Maran, invece, che una settimana fa hanno battuto l'Inter, vincendo salirebbero a 30 punti e metterebbero quasi una serie ipoteca sulla permanenza nella massima serie.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Mihajlovic pensa ad un cambio di modulo: si va verso il 4-3-3, anche se un rombo a centrocampo stuzzica e non poco l'allenatore rossoblù. In difesa ballottaggio Helander affiancherà Danilo in mezzo, mentre Mbaye e Dijks dovrebbero agire sulle corsie laterali. In mezzo al campo sembrano certi di una maglia da titolare Poli, Pulgar e Soriano. In attacco, invece, diversi ballottaggi: Sansone, Palacio e Santander si candidano a partire dal 1', ma in caso di 4-3-1-2 occhio a Dzemaili e Destro.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Qualche dubbio anche per Maran, soprattutto a centrocampo: Cigarini e Faragò non saranno dell'incontro a causa della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e al loro posto dovrebbero giocare Bradaric e Deiola, con Ionita a completare il reparto. In attacco Pavoletti sarà "spalleggiato" dai trequartisti Joao Pedro e Barella. In difesa, infine, Srna, Romagna, Ceppitelli e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Helander, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Santander, Soriano. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Mattiello, Lyanco, Calabresi, Donsah, Dzemaili, Svanberg, Orsolini, Edera, Falcinelli, Destro.Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Pisacane, Cacciatore, Lykogiannis, Leverbe, Lella, Padoin, Verde, Oliva, Birsa, Despodov, Thereau. Allenatore: Rolando Maran.