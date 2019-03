Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari - Santander sfida Pavoletti

Calcio d'inizio: ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Vincere per tirarsi fuori dalla lotta salvezza e ipotecare la permanenza in Serie A, vincere per tornare in corsa e provare a riemergere: questi gli obiettivi, rispettivamente, di Cagliari e Bologna. Saranno le due compagini rossoblù, alle 12.30, ad aprire la ricca domenica di calcio di Serie A. Un vero e proprio scontro diretto, con la squadra di Mihajlovic che ha bisogno di tornare ai tre punti dopo tre sconfitte consecutive e che avrà dalla sua la spinta del caloroso pubblico dello stadio "Dall'Ara"; i sardi, invece, arrivano alla sfida dalla bella e convincente vittoria casalinga contro l'Inter e vogliono dare continuità al risultato positivo di una settimana fa.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Con ogni probabilità Mihajlovic virerà ancora sul 4-3-3 con Santander al centro dell'attacco: la punta sarà supportata da Sansone e Palacio, in questo momento in pole su Orsolini. Out Edera, neppure convocato. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità, con Soriano, Pulgar e Poli in mediana e con la linea a quattro di difesa formata da Mbaye, Danilo, Lyanco (che ha vinto il ballottaggio con Helander) e Dijks.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - 4-3-2-1 per Maran, che sulla trequarti si affiderà alla qualità del tandem Barella-Joao Pedro a sostegno dell'unica punta Pavoletti. A centrocampo, con la squalifica di Cigarini e Faragò, si contendono un posto Padoin e Deiola, mentre sembrerebbero certi di una maglia da titolare Bradaric e Ionita. In difesa, infine, avanti a Cragno ci saranno Srna, Pisacane, Ceppitelli e Pellegrini.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Santander, Sansone. A disposizione: Da Costa, Santurro, Paz, Mattiello, Helander, Calabresi, Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Svanberg, Orsolini, Falcinelli, Destro.Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Romagna, Cacciatore, Lykogiannis, Leverbe, Marongiu, Deiola, Oliva, Birsa, Despodov, Thereau. Allenatore: Rolando Maran.