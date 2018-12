Le probabili formazioni di Bologna-Crotone - Chance per Destro

Fischio d'inizio alle 18. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna oggi la Coppa Italia con il quarto turno, step che precede l'entrata in scena del G8 della scorsa stagione in A, qualificato di diritto agli ottavi di finale. Il secondo appuntamento di giornata sarà Bologna-Crotone, in programma al Dall'Ara alle diciotto. Vincere per risollevarsi dai tumulti del recente passato l'obiettivo comune in una contesa che potrebbe risollevare le sorti dell'una o dell'altra compagine. I felsinei hanno quasi l'obbligo morale di vincere, quantomeno per superiorità di categoria. "Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di un club come questo", ha detto alla vigilia Inzaghi: squadra a secco di vittorie dal trenta settembre scorso e reduce dal pesante tonfo di Genova contro la Sampdoria, dati allarmanti che hanno indotto tecnico e dirigenza a radunare la rosa in un ritiro che durerà fino a domenica. Non va meglio ai Pitagorici: stenta a decollare la gestione Oddo, subentrato a Stroppa ad ottobre e ancora a caccia del primo successo dopo un pari e ben quattro k.o., l'ultimo in ordine di tempo sabato contro la Cremonese. L'unico precedente in Coppa Italia risale alla stagione 2011/2012: allora furono gli emiliani ad aggiudicarsi la posta in palio in un match che, allora come oggi, valeva gli ottavi della competizione. Ad attendere la vincitrice oltre il guado ci sarà la Juventus.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Spazio tra i pali al portiere di coppa Da Costa, ipotesi linea a quattro con De Maio e Gonzalez al centro, Calabresi (favorito su Mbaye) a destra e Dijks sul fronte opposto. Qualche nodo da sciogliere in mediana: Nagy dovrebbe agire in regia, Dzemaili, Donsah e Svanberg si contendono i due slot interni. Possibile turno di riposo per Santander, davanti Inzaghi potrebbe varare il tridente sperimentale, con Destro riferimento centrale e il duo Orsolini-Okwonkwo pronto ad innescarlo.

COME ARRIVA IL CROTONE - Non arruolabili gli infortunati Benali e Nalini. Vaisanen dovrebbe chiudere insieme a Curado la coppia centrale davanti a Cordaz, confermato Samprisi a destra, con il reintegro a sinistra di Martella, out per squalifica contro la Cremonese. Romero insidia Molina per il centro-destra, Barberis vertice basso, spalleggiato da Rohdén. Resta aperto il duello Budimir-Simy, Firenze e Stoian partono in pole per le altre due maglie dell'attacco a tre.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Calabresi, De Maio, Gonzalez, Dijks; Donsah, Nagy, Svanberg; Orsolini, Destro, Okwonkwo. A disposizione: Skorupski, Danilo, Helander, Paz, Mbaye, Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Krejci, Falcinelli, Santander, Palacio. Allenatore: Filippo Inzaghi.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Vaisanen, Curado, Martella; Romero, Barberis, Rohdén; Firenze, Budimir, Stoian. A disposizione: Festa, Figliuzzi, Cuomo, Golemic, Faraoni, Tripicchio, Crociata, Marchizza, Molina, Zanellato, Nanni, Simy, Valietti, Spinelli. Allenatore: Massimo Oddo.