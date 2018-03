Le probabili formazioni di Bologna-Genoa - Destro vs Pandev

Fischio d'inizio stasera ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

La 26/a giornata di Serie A si apre al Dall'Ara con il match tra Bologna e Genoa. Con l'incognita Burian (nevica da diversi giorni e sono previste precipitazioni anche durante la giornata di sabato nella città felsinea) le due squadre si affrontano in una gara che si preannuncia equilibrata. Entrambe le formazioni hanno 30 punti in classifica e tutte e due hanno vinto nello scorso turno: il Bologna, contro il Sassuolo (2-1), il Genoa, contro l'Inter (2-0). Il Bologna ha perso solo uno degli ultimi otto precedenti contro il Genoa in Serie A (4 vittorie e 3 pareggi) – nel parziale gli emiliani hanno subito solo due gol. Nessuna squadra ha concesso meno gol di testa rispetto al Genoa in questo campionato (tre) – solo Benevento e Crotone ne hanno subiti più del Bologna (otto). Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Guia della sezione di Olbia.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il Bologna non pareggia in Serie A dal 3 dicembre contro il Cagliari, da allora per gli emiliani tre vittorie e sette sconfitte. Bologna e Genoa sono le uniche due squadre del campionato con almeno 10 giocatori ad aver raggiunto o superato quota tre cartellini gialli. Sarà 4-3-3 (ma non è esclusa la difesa a tre con l'inserimento di Romagnoli, con panchina per Orsolini) per i felsinei con Mirante in porta, Mbaye, Helander, Gonzalez e Masina in difesa. Poli, Pulgar e Dzemaili in mezzo, Orsolini, Destro e Di Francesco in attacco. Out Da Costa e Palacio, squalificato De Maio. Ritorna Verdi, recuperato dopo l'infortunio, ma partirà dalla panchina

COME ARRIVA IL GENOA - Il Genoa ha vinto solo quattro delle 42 trasferte di Serie A contro il Bologna: una di queste proprio nella sfida al Dall’Ara più recente (1-0 nell’ottobre 2016). Dall’arrivo di Ballardini il Genoa ha guadagnato ben 24 punti in 13 partite: solamente Juventus e Napoli hanno fatto meglio nello stesso periodo. Sarà 3-5-2 con Perin in porta, Rossettini, Spolli e Zukanovic in difesa, Rosi e Laxalt esterni, Rigoni (o Bessa), Bertolacci e Hiljemark in mezzo, Pandev e Galabinov (più di Lapadula) in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Destro, Di Francesco. A disposizione: Santurro, Ravaglia, Krafth, Romagnoli, Torosidis, Nagy, Crisetig, Donsah, Krejci, Verdi, Avenatti, Falletti. All. Donadoni

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. A disposizione: Lamanna, El Yamiq, Biraschi, Pedro Pereira, Migliore, Cofie, Omeonga, Lazovic, Bessa, Medeiros, Lapadula. All. Ballardini

ARBITRO: Giua della sezione di Olbia