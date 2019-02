Le probabili formazioni di Bologna-Genoa - Out Santander, Lerager dal 1'

Calcio d'inizio: domani ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Due squadre che hanno cambiato guida tecnica in corsa: una in fiducia dopo la vittoria contro l'Inter, l'altra in netta ripresa e che pian piano sta trovando la quadra. Sarà la sfida tra Bologna e Genoa ad aprire la domenica di Serie A: domani, alle ore 12.30, sfida di fondamentale importanza per le due compagini in ottica salvezza. Se con Mihajlovic i felsinei hanno iniziato al meglio, è pur vero che non possono accontentarsi: una vittoria vorrebbe dire scavalcare l'Empoli e almeno momentaneamente l'Udinese, uscendo definitivamente dalla zona rossa; i Prandelli-boys, però, arrivano dal buon pareggio contro il Sassuolo e dalla scoppiettante vittoria in casa dell'Empoli e si trovano quasi a metà classifica.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Mihajlovic recupera gli squalificati Helander e Mattiello ed entrambi dovrebbero partire dal 1': il primo al posto dell'infortunato Lyanco accanto a Danilo, mentre il secondo sembrerebbe in pole su Mbaye per il ruolo di terzino destro; a sinistra confermatissimo Dijks. A centrocampo tutto passerà dai piedi di Pulgar, che verrà affiancato ancora da Poli e Soriano. In attacco spazio ad Edera e Sansone sugli esterni, con Palacio al centro. Da valutare Santander.

COME ARRIVA IL GENOA - Prandelli prosegue col 4-4-2 e dovrà rinunciare a Romero, squalificato dal Giudice Sportivo. Al suo posto, dunque, ci sarà Gunter accanto a Zukanovic, con Biraschi e Criscito nel ruolo di terzini. A centrocampo via al nuovo: dentro Radovanovic e Lerager, fuori Veloso e Rolon; Lazovic e Bessa sugli esterni, mentre in avanti tandem formato da Kouamé e Sanabria.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mattiello, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Edera, Palacio, Sansone. A disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Gonzalez, Mbaye, Nagy, Krejci, Donsah, Svanberg, Dzemaili, Santander, Destro.. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Gunter, Criscito; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Bessa; Kouamé, Sanabria. A disposizione: Vodisek, Jandrei, Pereira, Pezzella, Lakicevic, Veloso, Sturaro, Rolon, Dalmonte, Pandev.. Allenatore: Cesare Prandelli.