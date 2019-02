Le probabili formazioni di Bologna-Genoa - Qualche dubbio per i due tecnici

Calcio d'inizio: ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Tre punti d'oro per classifica e autostima. Sarà quello tra Bologna e Genoa il lunch-match domenicale in Serie A, due squadre che nel corso della stagione hanno cambiato allenatore e che puntano a raggiungere quanto prima la salvezza. Gli emiliani una settimana fa hanno battuto di misura l'Inter al Meazza e vincendo anche oggi potrebbero dire addio al terzultimo posto in classifica; i liguri, che nelle ultime due gare hanno raccolto quattro punti (pari con il Sassuolo e vittoria ad Empoli) sono in una posizione più tranquilla ma non possono rilassarsi. Ecco, dunque, che il successo di una delle due compagini potrebbe davvero dire tanto.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Santander ha lavorato col gruppo ed è stato convocato. Da capire però le percentuali di un suo impiego dall'inizio: al suo posto Mihajlovic potrebbe schierare Palacio al centro dell'attacco, con Edera e Sansone a completare il tridente. Anche se non bisogna escludere la mossa a sorpresa Destro. A centrocampo Pulgar sarà il regista basso, mentre Poli e Soriano daranno quantità. In difesa rientrano Mattiello ed Helander, che insieme a Danilo e Dijks formeranno la retroguardia.

COME ARRIVA IL GENOA - 4-4-2 per Prandelli, che ha voglia di dare fiducia a Lerager e Radovanovic, i due innesti arrivati dal mercato di riparazione. Anche se la tentazione di passare al 4-3-3 e schierare pure Rolon è tanta. In difesa out per squalifica Romero e allora chance per Gunter accanto a Zukanovic, con Biraschi e Criscito sulle corsie laterali. In attacco Sanabria e Kouamé, che verranno supportati dai due esterni di centrocampo Lazovic e Bessa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Edera, Palacio, Sansone. A disposizione: Da Costa, Santurro, Mattiello, Gonzalez, Mbaye, Nagy, Krejci, Donsah, Svanberg, Dzemaili, Santander, Destro, Falcinelli. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Gunter, Criscito; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Bessa; Kouamé, Sanabria. A disposizione: Marchetti, Jandrei, Pereira, Pezzella, Lakicevic, Veloso, Candela, Rovella, Rolon, Dalmonte, Pandev, Schafer. Allenatore: Cesare Prandelli.