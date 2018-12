Le probabili formazioni di Bologna-Milan - Romagnoli dalla panchina

Fischio d'inizio alle 20:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripartire immediatamente è il diktat di Bologna e Milan, faccia a faccia in un inconsueto posticipo del martedì sera, crocevia forse determinante per il prosieguo delle rispettive stagioni. L'uomo copertina di questa contesa non può che essere Inzaghi: la riimmersione in un passato glorioso si prospetta agrodolce, quantomeno perché i memorabili anni nel Diavolo cozzano con un presente più nero che rosso. Il ritiro punitivo non ha fruttato punti e, qualora venisse bissato il k.o. di Empoli, la testa del tecnico piacentino potrebbe essere la prossima a saltare in A. I rossoneri, reduci dalla cocente quanto inattesa eliminazione dall'Europa League, hanno l'occasione di blindare la quarta piazza e allungare il gap sulla Lazio, sconfitta ieri a Bergamo dall'Atalanta. Serve una reazione subitanea per scongiurare sul nascere il rischio naufragio di una stagione che, all'interno dei confini nazionali, sta rispettando le attese. Dal '29 a oggi sono centoquaranta i precedenti totali nella massima serie tra le due compagini: sessantacinque successi dei milanesi contro i trentotto emiliani, trentasette invece i pari.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Oltre a Pulgar (risentimento ai flessori per lui) rischia l'esclusione anche il febbricitante Dijks: in caso di forfait toccherà ancora a Krejci presidiare la corsia di sinistra. Squalifica scontata per Calabresi, che dovrebbe prendersi subito una maglia da titolare nella linea a tre insieme a Danilo ed Helander. Nagy a cucire gioco in regia, Mattiello agirà a destra, Poli e Orsolini mezzali (l'ex Ascoli e Atalanta farà presumibilmente la spola tra centrocampo e trequarti e potrebbe essere una delle chiavi tattiche della sfida). Inzaghi non cambia il tandem: Rodrigo Palacio farà coppia con il Ropero Santander.

COME ARRIVA IL MILAN - Buone nuove dopo la delusione di Atene: tornano arruolabili Romagnoli e Musacchio, che non verranno però rischiati dal primo minuto, per stessa ammissione di Gattuso. Verrà verosimilmente rilanciata la coppia Abate-Zapata, con ai lati Calabria e Rodriguez a chiudere la retroguardia a quattro davanti a Donnarumma. Kessié e Bakayoko duetteranno in mezzo al campo, sugli esterni Suso (recuperato dopo le noie muscolari in EL) e Calhanoglu. Davanti Cutrone farà da spalla a Gonzalo Higuain, che proverà a rompere il digiuno cinquantuno giorni dopo l'ultima gioia, datata ventotto ottobre.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Orsolini, Dijks; Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, De Maio, Paz, Mbaye, Krejci, Donsah, Dzemaili, Svanberg, Destro, Okwonkwo, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Musacchio, Romagnoli, Bertolacci, José Mauri, Montolivo, Castillejo, Halilovic, Tsadjout. Allenatore: Gennaro Gattuso.