Le probabili formazioni di Bologna-Napoli - Insigne arretra sulla fascia

Si gioca per lo spettacolo stasera al Dall'Ara, dove il Bologna già salvo attende il Napoli già qualificato in Champions League. Ultimo capitolo della stagione, da domani sarà già tempo di rompete le righe e ci si rivedrà a luglio. Ma c'è un impegno da onorare in cui ci si può divertire e divertire i tifosi che saranno allo stadio. Appuntamento alle 20.30 di stasera.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic ha fatto un vero e proprio capolavoro. Con un ruolino di marcia da settimo in classifica da quando c'è lui, l'allenatore serbo ha salvato il Bologna con una giornata d'anticipo e adesso potrebbe addirittura puntare al decimo posto, ma servirebbe battere il Napoli. Le vittorie importanti sono state già inanellate nel corso delle passate settimane e adesso ci si gode la salvezza dalle parti del Dall'Ara. Stasera però arriverà il Napoli e per il tecnico ex Torino sarà tempo di fare le ultime scelte, non potendo fare affidamento su Mattiello e Sansone, che non recupereranno dai rispettivi infortuni. Dovrebbe rimanere out anche Poli in mediana, dove potrebbe dunque trovere spazio Dzemaili insieme a Pulgar. In attacco di candida Destro, con Palacio spostato a sinistra.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Anche il Napoli gioca soltanto per l'onore e dista un solo punto dall'ultimo obiettivo che Carlo Ancelotti aveva chiesto di raggiungere per trovare motivazioni in queste ultime giornate, ossia la quota 80 punti. Gli azzurri, infatti, hanno conquistato il piazzamento in Champions League da una vita ormai e le ultime quattro vittorie consecutive sono servite solo a rialzare il morale di un ambiente di non facile gestione. La prova di forza con l'Inter di sei giorni fa ha dato grande fiducia in vista della prossima stagione, che la dirigenza azzurra sta già programmando con Ancelotti. L'allenatore di Reggiolo dovrà fare a meno degli squalificati Koulibaly e Allan, che saranno rimpiazzati da Luperto (o Maksimovic) e Insigne, che sarà spostato sulla fascia sinistra di centrocampo, con Zielinski e Fabian al centro. Sarà un Napoli iper-offensivo, dunque, con Milik e Mertens titolari davanti.

PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. Allenatore: Mihajlovic.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.