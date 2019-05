Le probabili formazioni di Bologna-Parma - Torna Inglese, ma dalla panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria esterna di misura colta ieri dall'Empoli al cospetto della Sampdoria rende più complicata la rincorsa alla salvezza di Bologna e Parma, per le quali il derby in programma domani pomeriggio (fischio d'inizio: ore 19) allo stadio Dall'Ara assume dunque una valenza ancora più fondamentale. Ad arbitrare il match sarà il signor Luca Pairetto di Torino, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Bottegoni, e dal quarto ufficiale Baroni. Per quanto riguarda il VAR, invece, designati Rocchi e Paganessi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte dei due allenatori:

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC - Il tecnico serbo col Parma dovrà rinunciare agli squalificati Sansone, Djiks e Poli. Recuperano, invece, sia Calabresi che Lyanco, con quest'ultimo destinato a partire dal 1' nel quartetto difensivo assieme all'altro centrale Danilo e ai terzini Mbaye e Krejci, adattato per la squalifica di Dijks. In mezzo al campo, spazio a Pulgar e all'ex dell'incontro Dzemaili, mentre in avanti Palacio dovrebbe essere utilizzato (con Orsolini e Soriano) nel terzetto a ridosso del centravanti: si giocano il posto Destro e Santander ma il primo è largamente favorito.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar; Palacio, Soriano, Orsolini; Destro.

Allenatore: Mihajlovic.

LE SCELTE DI D'AVERSA - Altra emergenza, stavolta a centrocampo per mister D'Aversa, il quale dovrà far fronte all'assenza di Kucka e Barillà, entrambi appiedati dal Giudice Sportivo: ai lati del confermatissimo Scozzarella, dovrebbero esserci Rigoni e Sprocati, quest'ultimo adattato nel ruolo di mezzala dopo l'ottimo secondo tempo contro la Samp. L'alternativa è un altro adattato, Stulac. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-5-2, con gli esterni Gazzola e Dimarco incaricati di effettuare entrambe le fasi, e il terzetto Iacoponi-Bruno Alves-Bastoni a protezione di Sepe. In attacco, accanto a Gervinho, ancora spazio a Ceravolo, difeso dal tecnico in conferenza stampa.

PARMA (3-5-2): Sepe; iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola, Rigoni, Scozzarella, Sprocati, Dimarco; Gervinho, Ceravolo.

Allenatore: