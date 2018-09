Le probabili formazioni di Bologna-Udinese - Lunch match al Dall'Ara

© foto di Alberto Fornasari

Per la 7/a giornata, al Dall'Ara, si affrontano il Bologna e l'Udinese, entrambe reduci da una sconfitta: i felsinei hanno perso per 2-0 contro la Juventus, i friuliani, 1-2 casalingo contro la Lazio. Dunque le due squadre sono vogliose di riscatto. Il lunch match sarà, pertanto, occasione per raggranellare punti importanti per la classifica. In particolare quella della squadra di Inzaghi non è positiva, malgrado il successo di domenica scorsa contro la Roma. L'Udinese ha vinto le ultime due sfide contro il Bologna in Serie A: non arriva a tre successi di fila contro i rossoblù dal novembre 1999. Calcio d'inizio alle ore 12.30, l'arbitro è Manganiello della sezione di Pinerolo

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il Bologna ha perso quattro delle ultime sei partite casalinghe di campionato contro l’Udinese, trovando la vittoria solo in un’occasione in questo parziale. Sono solo due le reti all’attivo per il Bologna finora in questa Serie A (entrambe contro la Roma), record negativo per la squadra rossoblù dopo le prime sei partite di massimo campionato. Ancora terapie per Helander e Donsah. Palacio ha lavorato a parte e nessuno vuole forzare il suo rientro. C'è una novità con il ritorno di Pulgar dal 1' visto che la squalifica è stata annullata, mentre in attacco si rivedrà Santander (in vantaggio su Destro) nella formazione titolare con Falcinelli così come Djiks sull'esterno. Sarà dunque ancora 3-5-2 per Inzaghi.

COME ARRIVA L'UDINESE - L'Udinese ha perso solo una delle ultime cinque trasferte in Serie A (2 vittorie e 2 pareggi), dopo una striscia di sei sconfitte esterne consecutive. Rodrigo de Paul ha preso parte attiva a cinque delle sette reti dell’Udinese in questo campionato (quattro marcature e un assist): ha già eguagliato il suo primato di reti in una singola stagione in Serie A. Dopo avergli concesso un iniziale riposo contro la Lazio, Velazquez tornerà a puntare su Lasagna. Sarà lui a guidare l'attacco bianconero con De Paul alle sue spalle. Ballottaggio Machis-Pussetto, mentre Behrami ritorna al suo posto vanti alla difesa Difficile invece che Velazquez decida di cambiare qualcosa in difesa. Il quartetto Larsen-Ekong-Nuytinck-Samir va di nuovo verso la conferma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Svanberg, Pulgar, Dzemaili, Djiks; Santander, Falcinelli. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Mbaye, Nagy, Paz, Orsolini, Krejici, Valencia, Destro, Okwonkwo. Allenatore: F. Inzaghi

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. A disposizione: Musso, Nicolas, Opoku, Ter Avest, Wague, Pezzella, Barak, Pontisso, D'Alessandro, Machis, Teodorczyk, Vizeu. Allenatore: Velazquez

ARBITRO: Manganiello della sezione di Pinerolo