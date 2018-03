Le probabili formazioni di Braga-Marsiglia - Eduardo-Sousa per l'impresa

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, Top&flop e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Marsiglia ha, di fatto, un piedi negli ottavi di finale di Europa League. I ragazzi di Rudi Garcia dovranno soltanto gestire il risultato conquistato all’andata contro lo Sporting Braga (3-0), cercando di limitare gli avversari e portare a casa anche solo un pareggio. Se anche dovesse essere sconfitta, i francesi hanno tre gol di vantaggio, il che consente un margine considerevole anche in caso di debacle. Di contro, il Braga spera nell’impresa. I ragazzi di Ferreira dovranno sputare sangue se vogliono ribaltare il risultato dell’andata, impresa tutt’altro che semplice.

COME ARRIVA IL BRAGA - La larga vittoria in campionato contro il Vitoria Guimaraes (5-0), ha dato sicuro entusiasmo all’ambiente in vista del match di stasera. L’impresa di approdare agli ottavi è quanto mai proibitiva, visto il largo margine di vantaggio dei francesi, ma i portoghesi scenderanno in campo almeno per provarci. Ferreira si affiderà a Sousa ed Eduardo come coppia d’assalto in fase offensiva.

COME ARRIVA IL MARSIGLIA - Come detto in precedenza, alla squadra di Garcia basterà gestire il risultato e contenere gli avversari. Anche un solo gol, magari in contropiede, porrebbe un tappeto rosso considerevole per approdare agli ottavi di finale. L’ambiente sarà sicuramente carico per affrontare i francesi, che dovranno mantenere i nervi saldi. La striscia positiva del Marsiglia prosegue da dodici partite, ed anche l’ultima uscita in campionato è stata vincente con i tre punti conquistati in casa contro il Bordeaux. Spazio, dunque, 4-2-3-1 con Germain unica punta.

Le probabili formazioni

Braga (4-4-2): Magalhaes; Figueiras, Willemen Da Silva, Melo Da Silva, Sequeira; Teixeira, Horta, Danilo, Esgaio; Eduardo, Sousa. A disposizione: Tiago Sa, Rosic, Goiano, Martins, Ricardo, Hassan, Paulinho. Allenatore: Ferreira.

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Rolando, Sakai; Anguissa, Luiz Gustavo; Thauvin, Sanson, Payet; Germain. A disposizione: Pelè, Kamara, Abdennour, Amavi, Lopez, Mitroglu. Allenatore: Garcia