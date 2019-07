Le probabili formazioni di Brasile-Perù - Firmino vs Guerrero per la Copa

Brasile contro Perù, la Seleçao contro la Blanquirroja: ecco la finale di Copa America. L'atto finale andrà in scena questa sera nel Maracanà di Rio de Janeiro, facile ipotizzare un muro verdeoro per il Brasile che arriva da padrone di casa con la voglia di spazzare via le due delusioni Mondiali consecutive. Non basterà una Copa America per dimenticare completamente il Mineirazo contro la Germania e la deludente rassegna continentale di Russia della scorsa estate ma urge alzare un trofeo. Una Copa che manca nella bacheca dei brasiliani dall'ormai lontano 2007, era l'edizione giocata in Venezuela con star Robinho. La nazionale attuale di Tite non ha una vera e propria stella soprattutto dopo l'infortunio di Neymar, l'assenza dell'asso del PSG non ha pesato nell'economia verdeoro. Una squadra che sta valorizzando Gabriel Jesus, Coutinho e che si sta godendo Everton, il talento di casa che fa impazzire il pubblico brasiliano. E' il momento di superare l'ultimo esame, probabilmente meno duro rispetto alla semifinale vinta per 2-0 contro l'Argentina e ricca di polemiche. Il Brasile ha già affrontato in questa Copa America il Perù, finì 5-0 per la Seleçao con la nazionale di Ricardo Gareca che ha rischiato di salutare anticipatamente la manifestazione. Dal giorno del suo insediamento, era il 2015, il commissario tecnico argentino ha alzato nettamente l'asticella della Blanquirroja conquistando un terzo posto nella Copa del 2015 e ottenendo il pass per il Mondiale 2018. Ha fatto fatica all'inizio, passato il turno da miglior terza ha superato prima con tanta VAR e fortuna l'Uruguay ai calci di rigore prima di spazzare via con un netto 3-0 i campioni in carica del Cile. Non sarà facile per il Brasile, il Perù venderà cara la pelle.

COME ARRIVA IL BRASILE - Vincere, questo l'imperativo per Tite. Il commissario tecnico verdeoro deve smorzare l'emozione, mettere in campo tutta la qualità per non deludere le aspettative di un popolo che da tempo attende un trionfo soprattutto dopo aver eliminato l'Argentina. Contro il Perù spazio per il 4-2-3-1, confermato lo schieramento dei brasiliani con Richarlison e David Neres che partiranno dalla panchina dopo l'inizio deludente di competizione da titolari. Sgasano nella linea di trequarti Gabriel Jesus e soprattutto Everton a far compagnia a Coutinho, tutti e tre cannonieri del Brasile con due reti ciascuno. Agiranno a supporto di Roberto Firmino che in più di un'uscita è apparso stanco dopo l'estenuante stagione con la maglia del Liverpool. Ripartiamo comunque della difesa, davanti alla porta di Alisson ovviamente la coppia formata da Thiago Silva e Marquinhos con il capitano Dani Alves a destra e Filipe Luis sulla corsia opposta. In mezzo al campo ci sarà Casemiro affiancato da Arthur, indisponibile invece per infortunio Willian.

COME ARRIVA IL PERU' - Un'attesa lunga 44 anni, dal 1975 infatti la Blanquirroja non solleva al cielo la Copa America ed è sempre da 44 anni che non riesce ad arrivare in finale. Ricardo Gareca con la sua truppa vuole scrivere un'indelebile pagina di storia insieme ovviamente a Paolo Guerrero, miglior goleador in attività della competizione sudamericana. Proprio il Depredator sarà il perno centrale dell'attacco peruviano, lui la punta del 4-2-3-1 pronta a fare male ad Alisson. Alle spalle dell'esperto attaccante ci sarà Cueva, probabilmente l'uomo più dotato tecnicamente della rosa affiancato da Carrillo e Flores. Probabile panchina per l'esperto Jefferson Farfan viste le non perfette condizioni fisiche. In mezzo al campo non si prescinde da Yotun con Tapia mentre davanti alla porta dell'eroe Gallese ci sarà l'accoppiata Zambrano e Abram. Tanto passa dalle corsie esterne con la corsa di Advincula a destra e le sovrapposizioni di Miguel Trauco sul versante opposto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Coutinho, Everton; Firmino. Commissario tecnico: Tite.

PERU' (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Yotun, Tapia; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero. Commissario tecnico: Ricardo Gareca.