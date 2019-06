Le probabili formazioni di Brasile-Venezuela - Un solo cambio per Tite

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buona la prima. Il Brasile ha fatto il suo esordio nel modo migliore nella Copa America da paese ospitante, rotondo 3-0 contro la Bolivia al Morumbì. Non è mancato qualche fischio, la formazione di Tite infatti nel primo tempo aveva deluso le aspettative senza mai impegnare il portiere avversario Lampe. L'episodio del calcio di rigore, il raddoppio nel giro di tre minuti di Coutinho e la firma finale della sorpresa Everton. Partita che comunque ha confermato che i verdeoro rimangono la nazionale favorita per la vittoria finale della Copa insieme all'Uruguay che nella notte tra domenica e lunedì ha spazzato via l'Ecuador. Già questa notte potrà conquistare il passaggio ai quarti di finale, basta una vittoria ma non sarà una partita semplice contro il Venezuela. Salvato dal VAR la Vinotinto nella prima giornata contro il Perù, 0-0 il risultato finale ma due reti annullate ai peruviani grazie all'ausilio della nuova tecnologia. Il Venezuela ha resistito anche all'inferiorità per l'espulsione di Mago, l'obiettivo è conquistare anche il terzo posto con un buon punteggio e differenza reti. Squadra ostica da affrontare, Salomon Rondon è la stella ma in panchina scalpita l'ex Torino Josef Martinez.

COME ARRIVA IL BRASILE - Conferme ed un solo cambio per Tite, il commissario tecnico del Brasile infatti non dovrebbe stravolgere la formazione che ha vinto contro la Bolivia nella partita inaugurale. Era rimasto in panchina Arthur per precauzione, a quattro giorni di distanza arriverà l'occasione dal primo minuto per il centrocampista del Barcellona. Gli lascerà il posto Fernandinho, mentre il centrocampo sarà completato da Casemiro e Coutinho, doppietta all'esordio per lui. In difesa la coppia del PSG formata da Thiago Silva e Marquinhos con Dani Alves a destra e Filipe Luis, sempre favorito su Alex Sandro, a sinistra. Davanti non cambia nulla, Roberto Firmino vertice del tridente affiancato da Richarlison e David Neres. Panchina per Gabriel Jesus.

COME ARRIVA IL VENEZUELA - 4-3-3 o 4-5-1, probabilmente Rafael Dudamel opterà per il secondo coprendo il più possibile la porta di Wilker Farinez. Il giovane portiere venezuelano è rimasto imbattuto anche grazie al VAR, è considerato uno dei migliori estremi difensori sudamericani ed ha attirato le attenzioni del Barcellona. Davanti al portiere dei Millonarios spazio per la coppia di centrali difensivi formata da Chancellor e Villanueva mentre sulle corsie esterne confermato Rosales con Hernandez a sinistra per prendere il posto dello squalificato Mago. Jhon Murillo e Savarino si abbassano lungo la linea dei centrocampisti che sarà guidata dal General Tomas Rincon, al fianco del mediano del Torino spazio per Herrera e Moreno. Davanti Salomon Rondon unica punta, ancora panchina per Josef Martinez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRASILE (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Arthur, Casemiro, Coutinho; Richarlison, Firmino, David Neres. Commissario tecnico: Tite.

VENEZUELA (4-5-1): Farinez; Rosales, Chancellor, Villanueva, Hernandez; Savarino, Herrera, Rincon, Moreno, Murillo; Rondon. Commissario tecnico: Rafael Dudamel.