Le probabili formazioni di Brescia-Ascoli - Lombardi a caccia di punti

Il Brescia deve reagire dopo la cocente sconfitta contro il Lecce. I lombardi hanno perso la vetta della classifica, ma mantengono un discreto margine sulle inseguitrici. La promozione diretta dipende ancora esclusivamente dalla squadra di Corini. Se il Palermo non dovesse centrare il successo contro lo Spezia sia il Brescia che il Lecce potrebbero festeggiare, solo in caso di vittoria, l’accesso tra le grandi d’Italia. Al Rigamonti, nel posticipo della 36/a giornata, arriva l'Ascoli. L'obiettivo - è chiaro - sono i tre punti anche se i marchigiani sono in un buon momento di forma e potrebbero anche puntare ai play-off (distanti solo tre punti). I precedenti in cadetteria, in casa del Brescia, vedono in vantaggio i biancazzurri, che hanno conquistato 6 vittorie su 15 match disputati. I pareggi sono stati 5, mentre 4 sono stati i successi dell'Ascoli. L'ultimo è arrivato nella scorsa stagione, il 28 dicembre 2017, quando una rete di Buzzegoli permise ai bianconeri di battere 1-0 le Rondinelle. Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Baroni della sezione di Firenze.

COME ARRIVA IL BRESCIA - 63 punti in 33 partite per i lombardi con 17 vittorie di cui 12 in casa. Al Rigamonti le Rondinelle hanno perso solo in un'occasione: 1-0 contro il Cittadella lo scorso 22 marzo. Out Ndoj, squalificato Sabelli, pronti Mateju e Martella sulle fasce, Dessena o Dall'Oglio in mediana. In campo con il classico 4-3-1-2 con Donnarumma e Torregrossa a comporre la coppia d'attacco. Tonali agirà, come di consueto, in cabina di regia.

COME ARRIVA L'ASCOLI - 43 punti in 33 partite per i marchigiani con 10 vittorie di cui 3 vittorie in trasferta. Lontano dal Del Duca, la squadra di Vivarini hanno perso in sette occasioni Bianconeri con il 4-3-3 con Lanni tra i pali, reparto arretrato formato da Rubin e Andreoni sulle fasce laterali mentre nel mezzo Brosco e Valentini. A centrocampo Troiano in cabina di regia con Frattesi e Addae mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Rosseti, Ardemagni e Ciciretti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Romagnoli, Cistana, Martella, Bisoli, Tonali, Dall'Oglio, Tremolada, Torregrossa, Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Semprini, Viviani, Dessena, Spalek, Rodriguez, Morosini. Allenatore: Corini

ASCOLI (4-3-3): Lanni; Andreoni, Valentini, Brosco, Rubin, Frattesi, Troiano, Addae, Rosseti, Ardemagni, Ciciretti. A disposizione: Milinkovic, Laverone, Cavion, D'Elia, Ninkovic, Padella, Casarini, Baldini, Chajia, Iniguez, Ganz, Ngombo. Allenatore: Vivarini

ARBITRO: Baroni della sezione di Firenze.