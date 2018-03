Le probabili formazioni di Brescia-Cremonese - Emergenza per Tesser

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un derby non è mai una partita normale. Soprattutto in queste condizioni. Brescia e Cremonese si sfidano nel trentunesimo turno di serie B. I padroni di casa sono vicinissimi ai play out, bisogna allontanarsi il più possibile da questa zona. La squadra di Tesser sogna ancora la promozione, ma trovare i tre punti in questa sfida non sarà affatto facile.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Due sconfitte consecutive che non danno il morale giusto per affrontare una partita importante come il derby. Il Brescia deve reagire al momento no, sia per vincere una partita importante, sia per potersi togliere dalla zona rossa. Boscaglia ritrova l’intera rosa, con Martinelli e Tonali ritornati a disposizione. Dubbi sul modulo, ma a quanto pare si va verso il 4-2-3-1. Minelli va in porta, con Coppolaro, Somma, Gastaldello e Longhi che andranno in difesa. Tonali e Martinelli vanno in mezzo al campo, con Bisoli che andrà sulla trequarti. Okwonko ed Embalo agiranno sulle corsie esterne, mentre c’è il dubbio in attacco. Caracciolo sembra favorito su Torregrossa, anche per una questione di esperienza.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Una vittoria che manca da otto turni. Servono i punti pesanti, soprattutto dopo un digiuno così lungo. Ma non sarà facile andare a Brescia e trovare nuovamente la vittoria. Perrulli, Paulinho, Renzetti, Mokulu, Claiton e Gomez non prenderanno parte al match. Tesser cercherà di riproporre il suo solito schieramento, ovvero il 4-3-1-2, con Ujkani in porta. In difesa vedremo Cinaglia, Canini, Garcia Tena e Cinelli. Arini, Pesce e croce andranno in mezzo al campo, con Castrovilli dietro le punte. In attacco possibile coppia formata da Brighenti e Scappini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-2-3-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Longhi; Tonali, Martinelli; Okwonko, Bisoli, Embalo; Caracciolo. A disposizione: Pelagotti, Torregrossa, Curcio, Ndoj, Spalek, Furlan, Meccariello, Cancellotti. Allenatore: Roberto Boscaglia.

CREMONESE (4-3-1-2): Ujkani; Cinaglia, Canini, Garcia Tena, Cinelli; Arini, Pesce, Croce; Castrovilli; Brighenti, Scappini. A disposizione: Ravaglia, D’Avino, Sbrissa, Piccolo, Cavion, Scamacca, Marconi, Forni, Putzolu, Camara, Macek. Allenatore: Attilio Tesser.