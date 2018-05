Le probabili formazioni di Brescia-Empoli - Rondinelle a caccia di punti

Fischio d'inizio alle 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultima gara in trasferta per l'Empoli di Andreazzoli. I toscani, già tempo promossi in Serie A affrontano al Rigamonti il Brescia di Pulga. Gli azzurri sono alla ricerca della vittoria dopo tre pareggi consecutivi lontano dal Castellani. Le Rondinelle, invece, sono alla ricerca di punti fondamentali per la conquista dell'aritmetica salvezza. L´Empoli ha vinto – nella storia – 3 volte a Brescia su 17 precedenti ufficiali, ma due di queste tre vittorie sono pervenute negli ultimi 2 incroci disputati, 3-0 nella serie B 2012/13 e 3-1 nella cadetteria dell´anno successivo. Il restante bilancio vede 12 successi dei padroni di casa e 3 pareggi. I toscani segnano al "Rigamonti" da 4 gare di fila (9 gol totali), mai hanno avuto a Brescia una striscia così continua di realizzazione. L'arbitro è Di Martino della sezione di Teramo. Calcio d'inizio fissato per le ore 15.00

COME ARRIVA IL BRESCIA - Il Brescia, 41 reti segnate in 40 giornate, è una delle 3 squadre che vantano meno soluzioni gol nella Lega B 2017/18, appena 10 i giocatori andati a bersaglio finora per i lombardi (come per Pescara e Carpi): Bisoli, Caracciolo, Ferrante, Gastaldello, Machin, Ndoj, Okwonkwo, Spalek, Tonali e Torregrossa. Il Brescia è anche la squadra cadetta che segna meno con subentranti: appena 3 gol in 40 giornate. Il Brescia ha vinto per l´ultima volta in casa il 29 marzo scorso, 2-1 sul Pescara; poi 4 match con 3 pareggi ed 1 sconfitta subita per le "rondinelle". Con la rete segnata contro il Carpi lo scorso 14 aprile, Andrea Caracciolo – considerata la sola regular season di serie B – ha segnato 132 reti. Questa cifra ne fa il terzo marcatore all-time della storia del campionato cadetto, dal 1929/30 ai giorni nostri. Sarà 4-3-2-1 con Minelli in porta, Coppolaro, Somma, Gastaldello e Longhi in difesa. Ndoj, Tonali e Bisoli in mezzo, Spalek e Furlan sulla trequarti con Caracciolo centravanti.

COME ARRIVA L'EMPOLI - L'Empoli è la squadra cadetta 2017/18 che ha subito meno espulsioni dopo 39 gare: 1 soltanto. I toscani, accanto al Carpi, sono anche una delle due compagini con meno "rossi" a favore, 1 per parte. L'Empoli ha in corso la striscia positiva record stagionale: gli azzurri arrivano da 26 turni utili consecutivi, con 16 successi e 10 pareggi, ed ultimo k.o. datato 11 novembre scorso, 1-2 a Vercelli. Eguagliato il primato storico azzurro in B, come nel 2004/05. L'Empoli è la formazione che – dopo 40 giornate – ha vinto più partite (22, nuovo record storico azzurro tra i cadetti, battuti i 20 successi delle stagioni nel 2012/13 e nel 2013/14) ed ha segnato il maggior numero di gol (84), ma anche perso di meno (5 volte). Out Provedel, Mchedlidze, Lollo, Rodriguez. Sarà 4-3-1-2 con Terracciano in porta, Di Lorenzo e Pasqual esterni, Maietta e Luperto (o Veseli) coppia di centrali. Castagnetti, Krunic e Traoré in mezzo, Zajc alle spalle di Donnarumma e Caputo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-2-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Longhi; Ndoj, Tonali, Bisoli; Spalek, Furlan; Caracciolo. A disp.: Pelagotti, Lancini, Torregrossa, Embalo, Okwonkwo, Curcio, Rivas, Martinelli. All.: Pulga

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Traoré, Castagnetti, Brighi; Zajc; Donnarumma, Caputo. A disp.: Gabriel, Giacomel, Veseli, Imperiale, Untersee, Ninkovic, Krunic, Bennacer, Polvani, Piu. All.: Andreazzoli.

ARBITRO: Di Martino della sezione di Teramo.