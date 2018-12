Le probabili formazioni di Brescia-Livorno - Out Giannetti, c'è Donnarumma

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Dopo il k.o. di Venezia il Brescia vuole riprendere la propria corsa in cadetteria, e proverà a farlo nella gara casalinga contro il fanalino di coda Livorno. Il tonfo del Penzo ha interrotto una serie positiva di risultati che durava addirittura da nove turni, ed è solamente il primo della gestione Corini, che ha visto crollare la sua imbattibilità dopo otto gare. Tanti dati positivi da cui ripartire, l'efficacia dell'attacco (tra i migliori in Serie B) in primis, determinata soprattutto dalla vena realizzativa di Donnarumma. Svolta cercasi in casa amaranto: l'avvento di Breda, subentrato a Lucarelli, non ha finora sortito gli effetti desiderati. Una sconfitta e un pari il bottino sin qui dell'ex tecnico di Perugia ed Entella, che non è riuscito ancora ad invertire la rotta che sotto la gestione del predecessore aveva fatto scivolare la squadra nei bassifondi della graduatoria. Quarantanove i precedenti ufficiali tra le due formazioni: toscani in netto vantaggio nel conteggio delle vittorie (ventuno a undici), sono invece diciassette i pareggi.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Non recuperano Lancini, Sabelli e Tremolada, che rimangono dunque ai box. Davanti ad Alfonso si va verso la conferma di Mateju sul binario destro, oltre che di Cistana e Romagnoli al centro della linea. Curcio invece scalpita ed è pronto a scalzare Semprini. Tonali è punto fermo e agirà al solito in regia, ai suoi lati Bisoli e Ndoj (più defilato Dall'Oglio, che dovrebbe partire dalla panchina). Spalek il raccordo a supporto di Torregrossa e Donnarumma, che proverà a consolidare la leadership nella classifica marcatori.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Out Albertazzi, Giannetti e Porcino. Breda medita un accorgimento nella linea a tre: salgono le quotazioni di Di Gennaro, che potrebbe affiancare Dainelli e Bogdan a scapito di Gasbarro. Valiani e Fazzi esterni a tutto campo, con Agazzi e Rocca in pole per duettare a metà campo. Si punta forte sull'esperienza di Diamanti per risollevarsi dopo un lunghissimo periodo di magra: l'ex Bologna sarà trequartista alle spalle di Murilo e Raicevic.

Ecco le probabili formazioni:

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Cistana, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Martinelli, Dall'Oglio, Rondanini, Cortesi, Morosini, Semprini. Allenatore: Eugenio Corini.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Bogdan, Dainelli, Di Gennaro; Valiani, Agazzi, Rocca, Fazzi; Diamanti; Murilo, Raicevic. A disposizione: Mazzoni, Romboli, Maicon, Gasbarro, Gonnelli, Iapichino, Parisi, Pedrelli, Maiorino, Bruno, Luci, Kozak. Allenatore: Roberto Breda.