Le probabili formazioni di Brescia-Palermo: Boscaglia con Caracciolo, tanti assenti per Tedino

Diretta testuale alle ore 18.00. A seguire su Tuttomercatoweb.com le pagelle e le voci dei protagonisti

© foto di Federico Gaetano

La seconda giornata di Serie B si apre allo stadio 'Mario Rigamonti', dove è in programma l'anticipo tra Brescia e Palermo. Riscattarsi dopo il passo falso della settimana scorsa sul campo dell'Avellino è l'obiettivo dei padroni di casa. Lanciare un segnale forte al campionato e confermare fin da subito di essere tra i favoriti per la promozione in A quello dei rosanero, reduci da un convincente 2-0 ai danni dello Spezia . Tanti gli spunti del match, molte sono le attese sui ventidue che scenderanno in campo. L'appuntamento è fissato, alle 18.00 si comincia.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Dopo la beffa di Avellino, in settimana il presidente Celllino si è presentato al campo d'allenamento per avere un confronto diretto con la squadra di mister Boscaglia, che per la gara di oggi dovrà rinunciare a Bisoli (infortunato) e allo squalificato Ndoj: al suo posto, come intermedio sinistro nel 3-5-2, dovrebbe giocare Cattaneo. Davanti a Minelli, i tre di difesa saranno Somma e i due nuovi acquisti Gastaldello e Meccariello. Come esterno di destra si dovrebbe muovere Cancelotti, con Martinelli e Machin in mezzo al campo e a sinistra Furlan, che fino al fischio d'inizio sarà in ballottaggio con Longhi. Davanti confermata la coppa Cortesi-Caracciolo;

COME ARRIVA IL PALERMO - "Le tante assenze per le Nazionali? Non cerco alibi, significa che abbiamo giocatori di qualità". Mister Tedino non si nasconde davanti ai tanti problemi di formazione, visto che a causa degli impegni internazionali il tecnico rosanero si è visto costretto a escludere dalla lista dei convocati elementi importanti come Posavec, Cionek, Struna, Chochev, Jajalo, Aleesami, Nestorovski e Trajkovski. Se ci saranno tanti cambi dal punto di vista degli uomini, rimarrà invariato invece il modulo, il 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Pomini, con Dawidowicz, Bellusci e Szyminski in difesa. Da destra a sinistra, a centrocampo dovrebbero agire Morganella, Murawski, Gnahoré e Rolando. Coronado sarà il trequartista, mentre Embalo e La Gumina avranno il difficile compito di non far rimpiangere Nestorovski e Trajkovski, i due titolari nella prima giornata;

PROBABILI FORMAZIONI:

BRESCIA (3-5-2) - Minelli; Somma, Gastaldello, Meccariello; Cancelotti, Martinelli, Machin, Cattaneo, Furlan; Cortesi, Caraccioli.

All.: Roberto Boscaglia

PALERMO (3-4-1-2) - Pomini; Dawidowicz, Bellusci, Szyminski; Morganella, Murawski, Gnahoré, Rolando; Coronado; Embalo, La Gumina.

All.: Bruno Tedino.

ARBITRO: Sig. Antonio Rapuano