Le probabili formazioni di Brescia-Perugia - Al "Rigamonti" il via alla B

Messe da parte le polemiche, è tempo di giocare. Si alza il velo sulla Serie B 2018-2019 con l'anticipo fra Brescia e Perugia, in campo questa sera alle 21. La decisione del presidente di Lega Balata di bloccare i ripescaggi e proporre un campionato a 19 squadre ha mandato su tutte le furie sia i presidenti dei club di C che puntavano al salto di categoria sia i giocatori che, nonostante abbiano scongiurato lo sciopero, restano in stato di agitazione. Il presidente dell'AIC Damiano Tommasi aveva chiesto lo slittamento di due settimane ma alla fine è stato deciso che nel weekend si gioca. Al “Rigamonti” si sfidano due squadre che hanno cambiato molto e che non nascondono le proprie ambizioni di alta classifica. Le Rondinelle del presidente Cellino hanno affidato il timone a David Suazo mentre i Grifoni hanno confermato Alessandro Nesta, arrivato nella scorsa primavera. Nella passata stagione i lombardi si sono imposti per 2-1 fra le mura amiche con le reti di Caracciolo e Bisoli mentre per gli umbri aveva momentaneamente pareggiato Han. Le due sfide precedenti si sono concluse in parità, 1-1 e 2-2 mentre l'ultimo successo del Perugia in quel di Brescia è datato 21 febbraio 2015, con gol di Ardemagni e Falcinelli. L'incontro sarà diretto dal signor Ivano Pezzutto della sezione arbitrale di Lecce.

COME ARRIVA IL BRESCIA - David Suazo confermerà il 4-3-1-2 dell'ultimo turno di Coppa Italia, terminato con la sconfitta ai calci di rigore 6-7 contro il Novara. In porta ci sarà Alfonso con Mateju e Curcio sulle corsie laterali mentre il pacchetto arretrato sarà completato da Gastaldello e Romagnoli. Le chiavi del centrocampo saranno consegnate nelle mani del giovani ma molto promettente Tonali che sarà supportato da Ndoj e Bisoli. In attacco, reparto rimasto orfano di Caracciolo, ci saranno Morosini e Donnarumma con Tremolada sulla trequarti.

COME ARRIVA IL PERUGIA - "Non c'è solo il 3-5-2". Parola di Alessandro Nesta nella conferenza pre-gara. Il tecnico del Perugia, almeno per il match di questa sera, dovrebbe però optare per questo modulo con Gabriel fra i pali, Ngawa, El Yamiq e Cremonesi a formare il terzetto difensivo mentre in cabina di regia dovrebbe esserci Bianco. Ai lati del capitano biancorosso possibile impiego di Moscati e Verre mentre Falasco e Felicioli dovrebbero percorrere le corsie laterali. In attacco spazio ad Han insieme a Melchiorri.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Gastaldello, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada; Morosini, Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Minelli, Lancini, Longhi, Dall'Oglio, Viviani, Spalek, Ferrari. Allenatore: David Suazo.

PERUGIA (3-5-2): Gabriel; Ngawa, El Yamiq, Cremonesi; Falasco, Moscati, Bianco, Verre Felicioli; Han, Melchiorri. A disposizione: Leali, Perilli, Mazzocchi, Sgarbi, Bordin, Dragomir, Kingsley, Kouan, Ranocchia, Bianchimano, Mustacchio, Vido Allenatore: Alessandro Nesta.