Le probabili formazioni di Bruges-Atl.Madrid - Iberici per il primato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atletico Madrid vuole il primato nel girone A di Champions League anche per evitare rivali scomode come Manchester City o Juventus. Avversario morbido nell'ultima giornata. Gli iberici affrontano il Bruges, ormai certo di partecipare alla fase successiva dell'Europa League dato che il Monaco non può raggiungerlo nell'ultima sfida. Sono 5 i precedenti tra le 2 squadre: 2 vittorie per i belgi (con 9 reti segnate) e 3 vittorie per gli iberici (con 10 gol siglati). Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è l'italiano Massa.

COME ARRIVA IL BRUGES - Dopo un inizio da incubo con due sconfitte di fila, i belgi sono riusciti a risollevarsi in classifica e ad ottenere almeno la consolazione della "retrocessione" in Europa League. In campionato le cose vanno un po' meglio: secondo posto con 34 punti a 5 lunghezze dal Genk. Nelle ultime 5 gare: 3 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio. Periodo, dunque, non proprio propizio. 4-4-2 per i belgi con Wesley e Vanaken coppia d'attacco. Out Cools, Diatta, Groeneveld, Vlietinck e Vossen.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Primo posto quasi assicurato, ma attenzione al Borussia Dortmund. Negli scontri diretti la differenza reti è a favore dei tedeschi quindi gli spagnoli devono centrare i tre punti per mettersi al riparo da brutte sorprese. In campionato è reduce dal 3-0 rifilato all'Alaves. Secondo posto con 28 punti a 3 lunghezze dal Barcellona. 3 vittorie e 2 pari nelle ultime 5 gare. 4-4-2 per gli iberici con Kalinic e Griezmann a comporre il reparto offensivo. Out Costa, Juanfran e Savić.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRUGES (4-4-2): Horvath; Denswil, Mechele, Poulain; Amrabat, Nakamba, Vormer, Rits, Vanaken; Wesley, Schrijvers. Allenatore: Leko

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Godín, Giménez, Filipe; Koke, Saúl, Rodrigo, Lemar; Griezmann, Kalinić. Allenatore: Simeone.

ARBITRO: Massa (Italia)