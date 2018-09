Le probabili formazioni di Bruges-Dortmund - Dubbio Pulišić per Favre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella 1ª giornata del Gruppo A della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019 i belgi del Club Brugge KV del tecnico Ivan Leko affrontano i tedeschi del Borussia Dortmund del tecnico Lucien Favre presso lo Stadio "Jan Breydel" di Brugge (Belgio).

COME ARRIVA IL CLUB BRUGGE KV - I belgi, che, al momento, occupano il 1° posto in classifica della Jupiler Pro League 2018/2019 con 19 punti (PG: 7 - V: 6 - P: 1 - S: 0 - GF: 19 - GS: 7 - DR: +12), sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Lokeren (Clube Brugge KV vs KSC Lokeren 2-1, 14 settembre 2018).

Leko, che in vista della sfida europea contro il Borussia Dortmund non può contare sul centrocampista belga di origini angolane, classe '92, Mukoni Mata Pedro Lourenço e sull'attaccante iraniano, classe '92, Kaveh Rezaei, entrambi infortunati, dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con il croato Karlo Letica tra i pali. Difesa, da destra a sinistra, composta dal francese Benoît Poulain, dall'olandese di origini surinamesi Stefano Denswil e da Mechele. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato dal senegalese Krépin Diatta, Hans Vanaken, dall'olandese Ruud Vormer, Mats Rits e l'olandese di origini nigeriane Arnaut Danjuma. In attacco il tandem composto da Loïs Openda e dal brasiliano Wesley.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - I tedeschi sono attualmente al 2° posto in classifica della 1.Bundesliga con 7 punti (PG: 3 - V: 2 - P: 1 - S: 0 - GF: 7 - GS: 2 - DR: +5) e, nell'ultimo turno di campionato, hanno vinto contro l'Eintracht Francoforte in casa (Borussia Dortmund vs Eintracht Francoforte 3-1, 14 settembre 2018).

In vista dell'esordio in Champions contro il Brugge, il tecnico Favre non può disporre del centrocampista danese di origini statunitensi, classe '91, Thomas Delaney (problemi ad un ginocchio), dell'attaccante spagnolo, classe '93, Francisco "Paco" Alcácer García (problemi muscolari), del difensore turco di origini tedesche, classe '89, Ömer Toprak (lesione ad un legamento) e del difensore portoghese di origini francesi, classe '93, Raphaël Adelino José Guerreiro (problemi muscolari).

A causa di tali defezioni il 4-2-3-1 giallonero dovrebbe essere così composto: lo svizzero Roman Bürki in porta; linea difensiva, da destra a sinistra, formata dal polacco Lukasz Piszczek, lo svizzero di origini nigeriane Manuel Akanji, il francosenegalese Abdou Diallo e Marcel Schmelzer; sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani formata dal tedesco di origini siriane Mahmoud Dahoud e dal belga di origini martinicane Axel Witsel, agiranno, sempre da destra a sinistra, lo statunitense di origini croate Christian Pulišić (sul quale ci sono alcuni dubbi legati a dei piccoli problemi muscolari riscontrati nella giornata di ieri), Marco Reus e Marius Wolf. In attacco, come unico riferimento offensivo, Maximilian Philipp.

PROBABILI FORMAZIONI

UEFA Champions League 2018/2019 - Fase a gironi - Gruppo A - 1ª Giornata

Martedì 18 Settembre 2018 - ore 21:00

Stadio "Jan Breydel" di Brugge (Belgio)

Clube Brugge KV vs Borussia Dortmund

CLUB BRUGGE KV (3-5-2) : Letica; Poulain, Denswil, Mechele; Diatta, Vanaken, Vormer, Rits, Danjuma; Openda, Wesley.

A disp.: Horvath (GK), Decarli, Mitrović, Cools, Amrabat, Schrijvers, Dennis, Vossen.

All.: Leko.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) : Bürki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Dahoud, Witsel; Pulišić, Reus, Wolf; Phillip.

A disp.: Hitz (GK), Zagadou, Hakimi, Sancho, Götze, Kagawa, Bruun Larsen, Weigl.

All.: Favre.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda).

Assistente 1: Mario Diks (Olanda).

Assistente 2: Hessel Steegstra (Olanda).

Assistente arbitrale addizionale 1: Kevin Blom (Olanda).

Assistente arbitrale addizionale 2: Kamphuis Jochem (Olanda).

Quarto Ufficiale: Jan de Vries (Olanda).