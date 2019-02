Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta – Ilicic in dubbio

Fischio d'inizio domani sera alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due obiettivi diametralmente opposti, ma la stessa voglia di portare a casa punti. Cagliari e Atalanta si sfidano nella 22^a giornata di serie A. I sardi non sono in pericolo, ma è sempre meglio vincere vista la concorrenza nei bassifondi della classifica. Gli orobici vogliono vincere per coronare una settimana davvero unica. Visti gli scontri diretti, una vittoria potrebbe rilanciare nuovamente la squadra di Gasperini. Temi diversi, ma la stessa voglia di imporsi in una sfida che può significare molto.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Sette punti sulla terzultima in classifica, la squadra di Maran non rischia ma deve fare punti per poter cancellare l'andamento nelle ultime cinque partite: una sola vittoria, che risale ormai al girone di andata. Proprio per questo motivo bisogna assolutamente tornare a sorridere. Il tecnico rossoblù deve far fronte a diversi problemi: Bradaric potrebbe rientrare in gruppo, nel frattempo scalda i motori Cigarini. Faragò e Ionita andranno a supporto, vista la squalifica di Barella. Cragno in porta, Srna, Ceppitelli, Pisacane e Padoin comporranno il pacchetto arretrato. Davanti ci sono pochissimi dubbi: Pavoletti unica punta, con Joao Pedro e Birsa a supporto.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Una settimana da incorniciare. Vittoria netta contro la Juventus, seconda semifinale consecutiva in Coppa Italia e match contro la Roma al cardiopalma. Nessuno vuole esagerare, ma ci sarebbe anche un quarto posto a portata di mano. Gasperini vuole assolutamente portare a casa la decima vittoria stagionale: Ilicic continua ad allearsi a parte, per il resto ci sono più conferme che dubbi. Berisha in porta, con Toloi e Mancini sicuri di un posto. Djimsiti e Palomino si giocano una maglia da titolare, con quest'ultimo favorito. De Roon e Freuler vanno in mezzo al campo, con Castagne e Hateboer sulle corsie esterne. Gomez e Pasalic agiranno dietro a Duvan Zapata, che continua a segnare con una buonissima costanza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Aresti, Romagna, Lykogiannis, Leverbe, Cacciatore, Pellegrini, Bradaric, Deiola, Oliva, Thereau. Despodov.

Allenatore: Rolando Maran

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata.

A disposizione: Gollini; Rossi, Ibanez, Gosens, Djimsiti, Masiello, Kulusevski, Pessina, Ilicic, Barrow.

Allenatore: Gian Piero Gasperini