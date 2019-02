Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta – Ilicic in dubbio

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Obiettivo vincere. Il Cagliari ospita l'Atalanta in questa 22^a giornata di serie A, un Monday Night che promette spettacolo. Ma i temi di questa sfida sono davvero molti. Visti i risultati, entrambe le squadre hanno sicuramente più stimoli per fare meglio. I padroni di casa sono a 21 punti, ma la vittoria del Bologna a San Siro ha praticamente riaperto tutto. Un'eventuale sconfitta potrebbe complicare le cose. I nerazzurri arrivano da una settimana super e i risultati incrociati fanno sognare la banda di Gasperini: in caso di vittoria ci sarebbe l'aggancio alla Roma, a -1 dal Milan. Sognare è lecito, provarci anche.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Una sola vittoria nelle ultime cinque partite giocate. Maran vuole rivedere il suo “Cagliari, quello che quest’anno ha giocato gran parte delle partite a viso aperto”. L'Atalanta non sarà un avversario semplice, ma non ci vuole una calcolatrice per fare i conti: servono punti, soprattutto dopo la vittoria del Bologna. Qualche assenza di troppo per i sardi: a Klavan e Castro si aggiungono Cerri, Bradaric e Cacciatore. Senza dimenticare Barella, squalificato per questo match. Il modulo non subirà variazioni, con Cragno in porta. Srna, Ceppitelli e Pisacane sono quasi sicuri di un posto in difesa, mentre Padoin potrebbe andare a centrocampo. Se verrà scelta questa opzione sulla sinistra si piazzerà Pellegrini. Sarà comunque un match delicato, quindi probabilmente il quarto di difesa sarà proprio l'ex Juventus, con Faragò e Ionita a supporto di Cigarini. Davanti ci sono pochissimi dubbi: Pavoletti punta centrale, con Joao Pedro e Birsa a supporto.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Nemmeno il tifoso atalantino più ottimista avrebbe potuto ipotizzare una settimana simile. Ma non ci soffermiamo soltanto sulla vittoria in Coppa Italia contro la Juventus: due semifinali consecutive, qualificazione in Europa League e tre stagioni giocate su livelli impressionanti. Il lavoro e la qualità pagano sempre, soprattutto nel calcio. Tornando alla sfida di questa sera, Gasperini avrà la possibilità di chiudere la settimana perfetta, manca soltanto la ciliegina sulla torta. In dubbio soltanto Ilicic, che ancora non è al meglio. Pronto Pasalic, con Gomez a supporto di Zapata. Dietro tante certezze: Freuler è favorito su Pessina, De Roon, Hateboer e Castagne sono quasi sicuri di una maglia. Berisha in porta, Palomino e Mancini confermati nella difesa a tre. Unico dubbio tra Toloi e Djimsiti, con il brasiliano leggermente favorito.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Aresti, Romagna, Lykogiannis, Leverbe, Pellegrini, Deiola, Lella, Théréau. Despodov.

Allenatore: Rolando Maran

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic; Gomez, Zapata.

A disposizione: Gollini; Rossi, Masiello, Reca, Gosens, Piccoli, Djimsiti, Pessina, Kulusevski, Ilicic, Barrow.

Allenatore: Gian Piero Gasperini