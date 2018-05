Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta - Lopez perde Joao Pedro

Fischio d'inizio domenica alle 18. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Federico Gaetano

Ultima partita dell'anno per Cagliari e Atalanta. I sardi, che avranno la spinta di una Sardegna Arena sold out, sono a un passo dalla salvezza. Ai rossoblù basterà non perdere e sperare che il Crotone non vinca a Napoli. L'Atalanta, dal canto suo, è ancora in corsa per il sesto posto e i ragazzi di Gasperini venderanno cara la pelle nonostante le tante assenze.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Lopez deve rinunciare a Joao Pedro, squalificato per sei mesi dal tribunale antidoping. Rientra invece Cigarini dopo i due turni di squalifica, così come torna a disposizione Castan. Probabile conferma per il 4-3-2-1 di Firenze con Lykogiannis preferito a Miangue sulla sinistra.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Emergenza difesa per Gian Piero Gasperini, costretto a rinunciare a Toloi e Masiello. A giocarsi i due posti accanto a Caldara sono Palomino e Mancini, favoriti sul giovane Bastoni. Probabile la conferma di Barrow in avanti affiancato da Gomez. Per Ilicic dovrebbe esserci inizialmente la panchina,

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Padoin, Cigarini, Barella; Farias; Sau, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Castan, Miangue, Andreolli, Ionita, Dessena, Han, Deiola.All. Lopez.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Caldara, Palomino, Mancini: Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow. A disposizione - Gollini, Rossi, Ilicic, Hateboer, Haas. All. Gasperini.