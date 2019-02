Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta – Sfida Gomez-Birsa

Fischio d'inizio lunedì sera alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari e Atalanta, ancora una volta contro. I rossoblù accolgono gli orobici nella 22a giornata di serie A, dopo la sfida di Coppa Italia vinta dagli uomini di Gasperini. I padroni di casa non vincono da tre turni e bisogna assolutamente togliersi dalla zona rossa: sette punti possono essere tanti, ma c'è concorrenza in quelle zone. Entusiasmo alle stelle per la Dea, che sta vivendo un periodo incredibile: pari e spettacolo contro la Roma, qualificazione in semifinale dopo aver battuto la Juventus e quarto posto a sole tre lunghezze di distanza. Un'altra impresa in terra sarda potrebbe rilanciare ancor di più la banda nerazzurra.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Due sconfitte nelle ultime tre partite. Gli uomini di Maran devono assolutamente invertire la rotta per poter risollevare le sorti del campionato. Non c'è nessun rischio retrocessione al momento, ma vincere non fa mai male a nessuno. Barella sarà assente per via della squalifica, Klavan e Castro non saranno a disposizione per via dei guai fisici. Difficilmente vedremo i nuovi acquisti sin da subito, si andrà verso la riconferma del 4-3-2-1. Cragno in porta, difesa composta da Srna, Ceppitelli, Pisacane e Padoin. Cigarini è favorito su Bradaric in cabina di regia, con Faragò e Ionita a supporto. Pavoletti unica punta, con Joao Pedro e Birsa tra le linee.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Definirla settimana perfetta è riduttivo. I nerazzurri sono in corsa per l'Europa, ma soprattutto molto vicini al quarto posto. Non solo: seconda semifinale di Coppa Italia consecutiva, con la possibilità di arrivare fino in fondo. Gasperini dovrà essere bravo a mantenere il focus sul match di lunedì per continuare a sognare in grande. Ilicic è in dubbio, Pasalic si prepara per supportare Gomez e Zapata. A centrocampo confermati Freuler e De Roon, con Castagne e Hateboer sulle corsie esterne. Ci potrebbe essere qualche cambio dell'ultimo minuto, ma anche la difesa dovrebbe essere riconfermata in blocco: Berisha tra i pali, con Toloi e Mancini a supporto di Palomino.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Aresti, Romagna, Lykogiannis, Leverbe, Cacciatore, Pellegrini, Bradaric, Deiola, Oliva, Thereau. Despodov.

Allenatore: Rolando Maran

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata.

A disposizione: Gollini; Rossi, Ibanez, Gosens, Djimsiti, Masiello, Kulusevski, Pessina, Ilicic, Barrow.

Allenatore: Gian Piero Gasperini