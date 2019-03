Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina - Chiesa stringerà i denti

Fischio d'inizio alle ore 20,30. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti sulle pagine di TuttoMercatoWeb.com!

© foto di Federico Gaetano

Ormai è diventata quasi un'abitudine l'anticipo del venerdì sera, e la 28^ giornata di Serie A non farà eccezione a questa tendenza recente. Il turno infatti stasera sarà aperto dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Fiorentina, squadre che arrivano con motivazioni quasi svuotate all'incontro. Da una parte i sardi, che corrono con sei punti sulla zona rossa nonostante l'ultima uscita poco brillante di Bologna, ma squadra che in casa sa essere temibile - chiedere all'Inter, per avere informazioni - dall'altra una Fiorentina che ormai sembra troppo lontana, almeno allo stato attuale delle cose, per poter pensare di arrivare al settimo posto.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Maran deve fare i conti con alcune assenze. Nel suo 4-3-1-2 la porta è difesa da Cragno, fiorentino di nascita. Davanti a lui dubbi sulle fasce difensive: assente Pellegrini per un problema fisico, Cacciatore e Lykogiannis sono favoriti su Srna e Padoin per un posto dal 1', mentre in mezzo dovrebbero giocare Pisacane e Ceppitelli. Squalificato Bradaric, c'è Cigarini in cabina di regia, con Faragò e Ionita mezzali e Barella avanzato ancora sulla trequarti, dato che Birsa dovrebbe ancora partire dalla panchina, poiché non al meglio. Davanti Joao Pedro con Pavoletti.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli, oltre alla questione legata al suo futuro, deve fare i conti con alcune assenze. A partire dal portiere, dato che dovrebbe esserci ancora una volta Terracciano e non Lafont, ancora a metà servizio. Torna la linea difensiva di inizio campionato: Milenkovic e Biraghi terzini e Pezzella con Hugo al centro. In mezzo manca Veretout per squalifica e Fernandes per infortunio: spazio dunque a Dabo e Norgaard, che avranno la loro occasione. Benassi completa il reparto. Gerson alle spalle di Muriel e Chiesa, che stringerà i denti con Simeone destinato ad un'altra panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Birsa, Oliva, Padoin, Leverbe, Deiola, Srna, Romagna, Thereau. Allenatore: Rolando Maran.

Fiorentina (4-3-1-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Dabo, Norgaard, Benassi; Gerson; Chiesa, Muriel. A disposizione: Lafont, Brancolini, Laurini, Ceccherini, Simeone, Mirallas, Hancko, Graiciar. Allenatore: Stefano Pioli.