Le probabili formazioni di Cagliari-Parma - Tocca a Gobbi, il grande ex

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono gli infortuni il filo conduttore di Cagliari-Parma, anche se D'Aversa ha ben poco da lamentarsi in confronto al collega Maran, le cui scelte sono sensibilmente indirizzate dai problemi fisici evidenziati nel corso delle ultime settimane dal suo gruppo. Per i rossoblù, reduci dalla pesante sconfitta esterna di Milano, sembra essere l'ultima chance di salvare la panchina dell'ex trainer del Chievo, mentre il Parma vuole rifarsi dopo l'amara sconfitta interna contro l'Inter, la terza di fila, e continuare nel momento iperpositivo in trasferta, dove nel 2019 sono arrivati 4 punti, per effetto del successo di Udine e del pari a Torino. Di seguito le ultime dai rispettivi ritiri:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Ben poche possibilità di scelta per Maran, che avanza Barella alle spalle delle punte, che saranno Pavoletti e Joao Pedro. Perso Farias per il mercato e Birsa-Thereau per infortunio, il tecnico almeno ha Pavoletti rispetto all'andata: sarà lui il punto di riferimento, mentre a centrocampo Bradaric torna in cabina di regia. Ancora Pellegrini sulla corsa di sinistra, mentre il problema a Romagna costringe all'utilizzo di Pisacane come centrale al fianco di Ceppitelli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Ionita, Bradaric, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

Allenatore: Maran.

COME ARRIVA IL PARMA - In casa ducale l'ultimo problema è l'infortunio muscolare a Scozzarella, che forza il rientro da titolare da Stulac, persosi un po' nel corso della stagione dopo un eccellente inizio. Inoltre D'Aversa deve sostituire Gagliolo, squalificato, e vista la recente ricaduta di Dimarco, non ci sono alternative alla riproposizione da titolare di Gobbi, fermo a zero minuti da tre mesi. Davanti solito ballottaggio tra Siligardi e Inglese, potrebbe spuntarla il francese stavolta, complice la gara in trasferta.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa