Le probabili formazioni di Cagliari-Sampdoria - Pavoletti sì, Colley dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vendicare le sconfitte. Questo l'obiettivo di Cagliari e Sampdoria in questa sfida del turno infrasettimanale di Serie A, si confrontano due squadre che la scorsa giornate sono cadute sotto i colpi rispettivamente di Parma e Inter. Abbastanza sottotono la partita dei sardi di Rolando Maran che stanno facendo fatica a trovare la giusta quadratura, manca ancora qualcosa con le difficoltà a trovare la porta in assenza di Leonardo Pavoletti. Duro colpo quello subito dagli isolani nel riscaldamento del Tardini che si sono ritrovati senza il loro bomber, soltanto una rete realizzata in trasferta fin qui. L'ultima vittoria è arrivata sul campo dell'Atalanta grazie al gol di Barella, manca la gioia tra le mura amiche dove sono arrivati soltanto due pareggi con Sassuolo e Milan. Convincente la prestazione con i rossoneri che non è valsa i tre punti per la rete di Gonzalo Higuain bravo a rispondere a Joao Pedro. Davanti ci sarà una Sampdoria che contro l'Inter ha subito la sconfitta all'ultimo respiro per il rammarico del tecnico Giampaolo che stava pregustando già il sapore del pareggio. Sono sette i punti in classifica, può forgiarsi della vittoria contro il Napoli con un pesante 3-0. Nell'ultima trasferta è arrivata la goleada contro il Frosinone, ci sarà sicuramente da divertirsi alla Sardegna Arena. L'ultimo confronto giocato in terra sarda con il risultato di 2-2 con Farias e Pavoletti bravi a recuperare nella seconda frazione il doppio vantaggio blucerchiato firmato dalla doppietta di Fabio Quagliarella.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il dubbio più grande per Rolando Maran è l'utilizzo o meno dal primo minuto di Leonardo Pavoletti, l'attaccante dei sardi ha saltato la gara con il Parma ma potrebbe partire da titolare contro i blucerchiati. In caso di forfait scalda i motori Alberto Cerri per un posto al fianco di Farias, anche lui in ballottaggio però con Sau. Dietro le punte dovrebbe partire dall'inizio Ionita per dare un turno di riposo a Joao Pedro. Riposo possibile anche per l'esperto Srna, al suo posto pronto Faragò con Padoin sulla corsia opposta. Al centro conferme per Romagna e l'estone Klavan mentre a centrocampo ritrova una maglia da titolare l'argentino Castro con Bradaric e Barella.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Emergenza attacco per Marco Giampaolo, il tecnico blucerchiato dovrà contare per la seconda volta consecutiva per tutti i novanta minuti sulla coppia formata da Quagliarella e Defrel. Ancora fuori Gianluca Caprari, torna tra i convocati Kownacki che però non è ancora in perfette condizioni. Dietro le punte ci sarà Ramirez mentre diversi dubbi permangono a centrocampo dove solo Barreto appare sicuro del posto, Ekdal infatti si gioca una maglia con Praet mentre Jankto sembra leggermente favorito sul polacco Linetty. Un avvicendamento anche sulla linea difensiva, al fianco di Andersen probabile maglia da titolare per Colley con in panchina Tonelli a difesa della porta di Audero. Indisponibili ancora Saponara e Regini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Farias, Pavoletti. A disposizione: Daga, Aresti, Pajac, Andreolli, Dessena, Cigarini, Cerri, Joao Pedro, Pisacane, Lykogiannis, Sau, Srna. Allenatore: Rolando Maran.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disposizione: Belec, Rafael, Ferrari, Leverbe, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli, Linetty, Praet, Vieira, Kownacki, Stijepovic. Allenatore: Marco Giampaolo.