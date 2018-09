Le probabili formazioni di Carpi-Brescia - Il ritorno di Castori e Corini

Calcio d'inizio alle ore 15.00. Su TMW la cronaca del match, le pagelle e le parole dei protagonisti

Un avvio di stagione deludente, il bisogno di uscire dal tunnel e il cambio d’allenatore in settimana. Sono molte le affinità tra Carpi e Brescia, che alle 15.00 si affronteranno per la 4° giornata di Serie B con l’obbligo di muovere una classifica tutt’altro che esaltante. Gli emiliani sono al penultimo posto con zero punti e in settimana hanno dovuto fare i conti con le dimissioni del tecnico Chezzi: al suo posto è tornato Castori, alla sua terza avventura in biancorosso. Diversa la situazione in casa delle ‘Rondinelle’ dove il club ha deciso di esonerare Suazo per affidare a Corini la squadra, al quindicesimo posto con soli 2 punti all’attivo. Di spunti, quindi, il match del Cabassi ne offre parecchi, qui dove il Brescia non ha mai vinto: 2 vittorie per il Carpi e 2 pareggi, l’ultimo l’anno scorso per 1-1. Arbitrerà il sig. Piscopo di Imperia.

COME ARRIVA IL CARPI - “Sono certo che ci darà tantissimo, ha la voglia di un ragazzino”. Con queste parole il dg biancorosso Stefanelli ha presentato mister Castori, chiamato all’arduo compito di raddrizzare il cammino preso dal Carpi, che ha perso tutte e 4 le gare di questa stagione (compresa la Coppa Italia). La neo guida tecnica non ha avuto molto tempo a disposizione, dunque è plausibile che schiererà i suoi con un classico 4-4-2 con Arrighini e Mokulu davanti. Ballottaggio per il ruolo di esterno alto a sinistra tra Saric e Pasciuti, con quest’ultimo favorito. Non convocati Pezzi e Serraiocco.

COME ARRIVA IL BRESCIA - "Tornare a casa ha un sapore davvero speciale - ha spiegato il nuovo tecnico Corini - Abito da queste parti e so cosa vuol dire indossare la maglia del Brescia. Sono felice, ma nello stesso tempo sento la responsabilità dell'incarico". Rispetto al pareggio della scorsa settimana contro il Pescara, la novità nel 4-3-1-2 dovrebbe essere la presenza dal primo minuto di Tremolada, a supporto del tandem offensivo Torregrossa-Donnarumma. Ancora squalificati Sabelli e Gastaldello, al centro della difesa Romagnoli dovrebbe far coppia con Cistana, visto che Lancini non è al meglio.

PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-4-2): Colombi; Sabbione, Suagher, Poli, Frascatore; Jelenic, Mbaye, Di Noia, Pasciut; Arrighini, Mokulu.

A disposizione: Pasotti, Colombo, Buongiorno, Pachonik, Ligi, Concas, Piscitella, Saric, Piu, Machach, Wilmonts, Vano, Romairone, Van der Hejiden Allenatore: Fabrizio Castori.

BRESCIA (4-3-1-2):Alfonso; Rondanini, Cistana, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Dall’Oglio; Tremolada; Torregrossa, Donnarumma.

A disposizione: Andrenacci, Mateju, Ndoj, Martinelli, Morosini, Lancini, Spalek, Ferrari. Allenatore: Eugenio Corini.