Le probabili formazioni di Carpi-Cittadella – Dubbi in attacco per Venturato

Cancellare la prima sconfitta e ripartire. Il campionato è appena iniziato, ma servono i tre punti. Il Carpi accoglie il Cittadella nella prima partita casalinga della stagione. L'obiettivo dei biancorossi è quello di vincere e tornare a navigare subito in acque tranquille: d'altronde la salvezza si costruisce in estate, con un buon bottino di punti. Gli ospiti comandano la classifica e possono fare davvero bene: la banda Venturato vuole la seconda vittoria consecutiva. Per poter volare in alto.

COME ARRIVA IL CARPI – Il 4-2 contro il Foggia ha sicuramente portato più di qualche malumore in casa Carpi, ma c'è tempo per rimediare. Serraiocco non è stato convocato per via dei problemi fisici, così come Poli. Entrambi hanno effettuato delle sessioni personalizzate, ma ancora non hanno recuperato. Probabile il 4-4-2, con Colombi in porta. Linea a quattro con Pachonik, Pezzi, Suagher e Frascatore. Di Noia e Sabbione agiranno a centrocampo, con Pasciuti e Jelenic sulle corsie esterne. In attacco Piu e Mokulu potrebbero partire dal primo minuto.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – I veneti devono assolutamente proseguire sulla strada intrapresa. Tre vittorie su tre nelle prime partite ufficiali (di cui due in Coppa Italia) e una gran prestazione contro il Crotone. La linea per la nuova stagione è già tracciata. Mister Venturato non può contare su Scaglia, Bizzotto, Bussaglia e Camigliano. Vedremo il solito 4-3-1-2, con Paleari in porta. Ghiringhelli, Adorni, Drudi e Benedetti in difesa, con Iori in mezzo al campo. Settembrini e Branca andranno probabilmente a supporto. Schenetti dietro le punte, con Finotto e Scappini pronti a partire dal primo minuto. Occhio a Strizzolo, che potrebbe essere la sorpresa di questo match.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Pezzi, Suagher, Frascatore; Pasciuti, Sabbione, Di Noia, Jelenic; Piu, Mokulu. A disposizione: Pasotti, Colombo, Buongiorno, Barnofsky, Concas, Piscitella, Mbaye, Saric, Fantacci, Vano, Romairone, Van der Hejiden, Arrighini. Allenatore: Marcello Chezzi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti, Finotto, Scappini. A disposizione: Maniero, Cancellotti, Rizzo, Frare, Maniero Luca, Pasa, Proia, Siega, Malcore, Panico, Strizzolo. Allenatore: Roberto Venturato