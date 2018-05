Le probabili formazioni di Carpi-Cittadella - Emergenza per Venturato

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Onorare al meglio il campionato. Il Cittadella va in casa del Carpi in questa penultima partita di serie B, con l’obiettivo di qualificarsi più in alto possibile per iniziare al meglio i play-off. Poco da fare per i padroni di casa, che non hanno obiettivi in questo momento. Ma come ha detto Calabro i biancorossi non sono ancora in vacanza.

COME ARRIVA IL CARPI – Ultima vittoria in casa a marzo, la squadra di Calabro non vince più da ben otto punti. Ora bisogna finire al meglio questo campionato, per poi ripartire nuovamente. Indisponibili Nzola, Belloni e Palumbo, rientra in gruppo Capela. Solito modulo, con Colombi in porta. Pachonik, Brosco e Ligi potrebbero andare a formare la linea difensiva, Mbaye in mezzo al campo con Saric e Garritano a supporto. Jelenic e Pasciuti andranno sulle corsie esterne. In attacco probabile l’impiego di Mbakogu, con Sabbione sulla trequarti.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Il pareggio contro il Brescia ha chiuso le speranze della promozione diretta, anche se ci sarebbe dovuto essere un crollo clamoroso nelle prime posizioni. I veneti possono però tentare ancora l’assalto al quarto posto. Assente Vido per una contrattura al polpaccio, oltre a Scaglia, sempre ai box Caccin, Liviero, Iunco e Siega. Alfonso può vincere il ballottaggio con Paleari, Salvi, Varnier, Adorni e Benedetti dovrebbero andare a comporre il pacchetto arretrato. Iori in mezzo al campo, con Settembrini e Bartolomei a centrocampo. Chiaretti potrebbe tornare tra le linee, con Koaumé e Arrighini in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (3-5-1-1): Colombi; Pachonik, Brosco, Ligi; Jelenic, Saric, Mbaye, Garritano, Pasciuti; Sabbione, Mbakogu. A disposizione: Serraiocco, Brunelli, Capela, Poli, Di Chiara, Bittante, Calapai, Verna, Concas, Giorico, Saber, Malcore, Melchiorri. Allenatore: Antonio Calabro.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Adorni, Benedetti; Settembrini, Iori, Bartolomei; Chiaretti; Kouamé, Arrighini. A disposizione: Paleari, Pezzi, Pelagatti, Lora, Schenetti, Pasa, Maniero, Strizzolo, Fasolo. Allenatore: Roberto Venturato.