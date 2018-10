Le probabili formazioni di Carpi-Cosenza - Castori non cambia, assente Capela

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Ritornare a sorridere. Ritornare a vincere. Carpi e Cosenza hanno la stessa identica missione, dopo un periodo alquanto simile. La settima giornata di serie B sarà fondamentale, proprio per ripartire dopo la sosta nel migliore dei modi. Da una parte di nuovo Castori: dopo quattro punti è arrivato lo stop contro lo Spezia. Ora bisogna ripartire dalla vittoria di Perugia per poter cancellare l'avvio deludente. Due sconfitte e due pareggi per gli ospiti nelle prime quattro giornate: non un andamento positivo, soprattutto con questo equilibrio. L'obiettivo è uno solo per entrambe, ovvero portare a casa l'intero bottino.

COME ARRIVA IL CARPI – Arrighini qualche settimana fa aveva avvertito tutti, il Carpi sta iniziando il suo nuovo campionato. Ma anche quando si tratta di nuovo ci possono essere dei problemi, come è successo contro lo Spezia. Ora la banda Castori deve assolutamente ripartire da capo e cancellare l'ultima uscita. Fuori Pezzi e Piu, mentre Poli e Jelenic hanno recuperato per questa sfida. Castori potrebbe rischiare il primo, ma non lo sloveno. Solito 4-4-2, con Colombi tra i pali. Difesa composta da Pachonik, Suagher, Poli e Buongiorno. In mezzo al campo confermati Mbaye e Di Noia, sugli esterni agiranno Pasciuti e Concas. Chiavi dell'attacco affidate a Mokulu e Arrighini.

COME ARRIVA IL COSENZA – Bisogna iniziare a vincere, soprattutto per dare morale. Ma nonostante questo le parole di mister Braglia rassicurano tutti: la squadra c'è e può fare bene. Il Cosenza dovrà ripartire dalle poche certezze: al momento la coppia Tutino-Maniero sembra essere uno dei punti di forza della squadra. Capela non ci sarà, pronto al suo posto Idda. Dermaku e Legittimo andranno a proteggere Saracco. Mungo, Palmiero e Garritano si muoveranno in mezzo al campo, con Corsi e D'Orazio a fare gli straordinari sulla fascia. In attacco non si cambia, anche se Baclet potrebbe essere una soluzione a sorpresa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Suagher, Poli, Buongiorno; Concas, Mbaye, Di Noia, Pasciuti; Arrighini, Mokulu. A disposizione: Serraiocco, Frascatore, Ligi, Sabbione, Giorico, Piscitella, Jelenic, Saic, Machach, Wilmots, Vano, Romairone. Allenatore: Fabrizio Castori

COSENZA (3-5-2): Saracco; Idda, Dermaku, Legittimo; Corsi, Mungo, Palmiero, Garritano, D'Orazio; Tutino, Maniero. A disposizione: Cerofolini, Anastasio, Pascali, Varone, Bruccini, Bearzotti, Verna, Perez, Di Piazza, Baclet, Baez. Allenatore: Piero Braglia