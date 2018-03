Le probabili formazioni di Carpi-Pro Vercelli - Assenze per i tecnici

Fischio d'inizio alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Obiettivi differenti questa sera al “Cabassi”. Il Carpi cerca una vittoria davanti al proprio pubblico per agganciare il Parma, sconfitto sabato a Chiavari, a quota 44 punti in zona playoff. La Pro Vercelli vuole invece staccare l'Ascoli, vittorioso contro la Ternana, e rimanere agganciata all'Entella nella zona playout. I biancorossi emiliani sono reduci dal colpo esterno sul campo del Pescara che ha interrotto un digiuno da vittorie che mancava da quattro partite, tre pareggi e una sconfitta. Le Bianche Casacche non perdono dalla prima giornata del girone di ritorno ma non vincono dalla terza. I piemontesi infatti hanno pareggiato le ultime cinque gare realizzando quattro reti e incassandone altrettante. La formazione di Antonio Calabro è il peggior attacco del campionato con 24 gol realizzati ma è la quarta miglior difesa con solo 30 palloni raccolti in rete dall'estremo difensore. Ben più brillante nella fase realizzativa la squadra di Grassadonia con 35 marcature realizzate ma molto più fragile in difesa con 47 reti incassate. Il gol non è una particolarità delle sfide fra Carpi e Pro Vercelli con gli ultimi quattro precedenti, tre al “Piola” e uno al “Cabassi”, che si sono conclusi con il punteggio di 0-0. L'ultimo successo dei padroni di casa emiliani risale al 4 ottobre 2014 con l'1-0 deciso da Di Gaudio. L'incontro sarà diretto da Francesco Forneau della sezione arbitrale di Roma 1.

COME ARRIVA IL CARPI - Due assenze per il Carpi che questa sera non potrà contare sullo squalificato Mbaye ma soprattutto sull'infortunato Mbakogu. In porta ci sarà Colombi mentre la difesa dovrebbe essere sempre a tre con Poli, Capela e Ligi. A centrocampo dovrebbe rientrare Verna al fianco di Jelenic e Sabbione mentre le fasce laterali saranno percorse da Pachonik a destra e Di Chiara a sinistra. In attacco dovrebbe essere concessa una chance a Melchiorri dal primo minuto mentre al fianco dovrebbe essere schierato Garritano.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI - Gianluca Garassadonia non avrà a disposizione lo squalificato Vives. Il tecnico della Pro Vercelli schiererà la sua squadra con il 3-5-2 con Pigliacelli in porta. In difesa la linea a tre sarà composta da Konaté, Bergamelli e Gozzi. Il perno di centrocampo potrebbe essere Paghera con Germano e Castiglia ai lati mentre sulle fasce ci saranno Berra e Mammarella. In attacco al fianco di Morra dovrebbe essere confermato Kanoute.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (3-5-2): Colombi; Poli, Capela, Ligi; Pachonik, Jelenic, Verna, Sabbione, Di Chiara; Melchiorri, Garritano.A disposizione: Serraiocco, Brunelli, Bittante, Brosco, Calapai, Concas, Giorico, Palumbo, Pasciuti, Saric, Belloni, Hraiech, Malcore, Nzola. Allenatore: Antonio Calabro.

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Konaté, Bergamelli, Gozzi; Berra, Germano, Paghera, Castiglia, Mammarella; Kanoute, Morra. A disposizione: Gilardi, Marcone, Jidayi, Altobelli, Gatto, Ivan, Da Silva, Pugliese, Raicevic, Rovini, Reginaldo. Allenatore: Gianluca Grassadonia.