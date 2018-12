Le probabili formazioni di Carpi-Salernitana - Colantuono ritorna al 3-5-2

Stefano Colantuono

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un match delicato quello che si disputerà oggi pomeriggio al “Cabassi”, tra un Carpi in piena zona retrocessione e una Salernitana in piena crisi. Entrambe le compagini vengono da due sconfitte consecutive: gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Lecce per 1-0 e quella esterna contro il Pescara per 2-0, mentre i granata hanno incassato due pesanti ko per 3-1 contro Cittadella e Brescia. Partita da non fallire per le due compagini, col Carpi che necessita di punti fondamentali per trascinarsi fuori dalle zone calde della classifica e la Salernitana che vuole riagganciare il treno play-off. Dirigerà l'incontro il signor Luca Massimi della sezione di Termoli.

COME ARRIVA IL CARPI – Squadra quasi al completo per mister Castori che può contare sul recupero in extremis degli indisponibili Pasciuti, Wilmots e Serraiocco, ma deve fare ancora a meno dell'infortunato Piu e dello squalificato Colombi. Si va verso la conferma del 4-4-1-1 uscito sconfitto dall'Adriatico la settimana scorsa, con poche novità. Serraiocco torna a difendere i pali al posto di Piscitelli, mentre in difesa il quartetto Pachonik, Buongiorno, Poli e Pezzi. A centrocampo ci saranno Jelenic, Mbaye, Sabbione e Piscitella. In avanti Concas agirà alle spalle dell'unica punta Arrighini.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Colantuono per la trasferta di Carpi dovrà rinunciare agli infortunati Di Gennaro, Odjer e Vuletich, fermatosi in settimana, oltre al lungodegente Bernardini. Dopo il fallimentare esperimento del 4-3-1-2 i granata preparano il ritorno al 3-5-2 che ha dato maggiori garanzie in stagione. Davanti a Micai ci sarà il terzetto composto da Mantovani, Schiavi e il rientrante Perticone. A centrocampo Casasola e Vitale dovrebbero presiedere le corsie laterali, mentre a centrocampo ci saranno Akpa Akpro, Di Tacchio e Mazzarani. In avanti si rivedrà dal primo minuto Djuric, al fianco del quale ci sarà Jallow.

Probabili formazioni

CARPI (4-4-1-1): Serraiocco; Pachonik, Buongiorno, Poli, Pezzi; Jelenic, Sabbione, Mbaye, Piscitella; Concas; Arrighini. A disp.: Piscitelli, Suagher, Frascatore, Wilmots, Ligi, Vano, Pasciuti, Di Noia, Machach, Romairone, Saric, Barnofsky, Mokulu. All.: Fabrizio Castori.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Perticone; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Mazzarani; Djuric, Jallow. A disp.: Lazzari, Vannucchi, D. Anderson, Gigliotti, Migliorini, Pucino, Palumbo, Castiglia, A. Anderson, Bocalon, Orlando, Rosina. All.: Stefano Colantuono.