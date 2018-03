Le probabili formazioni di Carpi-Venezia - Melchiorri sfida Litteri

Carpi-Venezia in programma alla ore 17.30. Su TMW la cronaca testuale, le pagelle e le voci dei protagonisti

© foto di Federico De Luca

Sfida importante al 'Sandro Cabassi' di Carpi tra i padroni di casa e il Venezia, al via alle ore 17.30 per la 29a giornata di Serie B. Divise da 6 punti in classifica, i padroni di casa devono vincere per tornare in zona play-off, distante al momento 2 lunghezze. Gli ospiti, in un buon momento di forma, vogliono invece dare continuità di risultati per consolidare così il 6° posto in classifica con 43 punti. È la prima volta che le due squadre si affrontano in Emilia nel campionato cadetto: gli altri precedenti si sono giocati solo in Tim Cup o in Serie C. L'arbitro è il sig. Saia di Palermo.

COME ARRIVA IL CARPI - Il Carpi va alla ricerca di una vittoria che manca da un mese: era il 2 febbraio contro la Salernitana quando i biancorossi vinsero per 2-1. Da allora solo due pareggi e una sconfitta, netta, per 3-0 per mano del Foggia. “Voglio in campo gente avvelenata, col sangue agli occhi. Faremo delle rotazioni nella formazione. Il Venezia? L’abbiamo studiato bene”. Così il tecnico Calabro ha presentato la gara di questo pomeriggio, a cui non prenderanno parte né Brosco e né Belloni, out per infortunio. Assente anche Ligi (squalificato), in difesa; nel 4-4-2, i centrali dovrebbero essere Sabbioni e Pioli. Mbakogu non è al meglio ma partirà ugualmente in attacco, in coppia con Melchiorri.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Reduce da 6 risultati utili consecutivi - 2 pareggi e 4 vittorie di cui l’ultima nel turno infrasettimanale contro la Ternana per 2-0 - è un Venezia pieno di entusiasmo quello che si presenta alla sfida di Carpi. "Vogliamo essere i rompiscatole di questa serie B", l'augurio di mister Filippo Inzaghi, costretto a rinunciare a Falzerano, out per un affaticamento all'adduttore. Confermato il classico 3-5-2, in difesa rispetto all'ultima uscita ci dovrebbe essere Modolo al posto di Buscagin. Frey e Garogalo agiranno sugli esterni, con Firenze, Stulac e Pinato a centrocampo. Davanti Litteri è sicuro del posto: per l'altra maglia Geijo è favorito su Zigoni.

PROBABILI FORMAZIONI:

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonic, Poli, Sabbioni, Di Chiara; Calapai, Verna, Mbaye, Garritano; Mbakogu, Melchiorri.

A disposizione: Serraiocco, Brunelli, Capela, Bittante, Concas, Giorico, Palumbo, Saric, Jelenic, Saber, Nzola, Marcore Allenatore: Calabro

Venezia (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Frey, Firenze, Stulac, Pinato, Garofalo; Geijo, Litteri.

A disposizione: Gori, Vicario, Bruscagin, Bentivoglio, Soligo, Zigoni, Fabiano, Marsura, Cernuto, Garofalo, Zampano, Del Grosso Allenatore: F. Inzaghi