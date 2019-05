Le probabili formazioni di Carpi-Venezia - Out Di Mariano e Fornasier

Live, pagelle e dichiarazioni dalle 15 su TMW!

Vincere potrebbe non bastare al Venezia per ottenere almeno la possibilità di giocarsi le ultime chance di permanenza in Serie B tramite l'accesso ai playout. La squadra di Serse Cosmi dovrà battere in trasferta il Carpi questo pomeriggio, nell'ultima gara del girone di ritorno, e sperare in notizie positive da altri campi. I padroni di casa, già retrocessi, hanno l'occasione per salutare il proprio pubblico con una vittoria che eviterebbe almeno il fardello dell'ultimo posto in classifica nel caso in cui il Padova non vincesse contro il Livorno. Calcio d'inizio alle ore 15 al Sandro Cabassi.

COME ARRIVA IL CARPI - Non ci sarà lo squalificato Sabbione, oltre agli infortunati Jelenic, Colombi e Di Noia a cui si aggiungono anche Pasciuti e Serraiocco. La coppia di centrali sarà Kresic-Poli, mentre in avanti saranno Crociata ed Arrighini a sostenere il peso dell'attacco nell'ultima gara della stagione.

COME ARRIVA IL VENEZIA - "Conosco Castori e sono sicuro che vorrà chiudere bene davanti al proprio pubblico. Se pensiamo di aver già vinto allora commettiamo un errore imperdonabile", ha detto Serse Cosmi nella conferenza stampa della vigilia. Assenti Di Mariano e Fornasier, tornano invece a disposizione Pinato e Lombardi. Il secondo formerà il tridente offensivo con Bocalon e Pimenta. In difesa ci sarà Modolo con Domizzi.

Le probabili formazioni

CARPI (4-4-2): Piscitelli; Pachonik, Kresic, Poli, Pezzi; Mustacchio, Coulibaly, Vitale, Marsura; Crociata, Arrighini. All.: Castori.

VENEZIA (4-3-3): : Vicario; Bruscagin, Modolo, Domizzi, Mazan; Segre, Bentivoglio, Besea; Pimenta, Bocalon, Lombardi. All.: Cosmi.