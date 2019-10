Le probabili formazioni di Celtic-Lazio: Immobile verso la panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partita non decisiva ma molto importante ai fini della qualificazione ai sedicesimi di finale, come ha ammesso Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celtic. Ci sarà un ambiente da Champions League, col sold out che dalle nostre parti sarebbe utopia anche in una semifinale di Europa League. Il Celtic dopo il pari a Rennes e il successo contro il Cluj è a sorpresa al comando del girone, davanti ai biancocelesti che pagano il passo falso in Transilvania nella partita d'esordio.

COME ARRIVA IL CELTIC - Il 6-0 contro il Ross County ha restituito morale a una squadra che nelle ultime due partite di campionato aveva raccolto un solo punto, facendosi scavalcare dai Rangers. Indisponibile l'ex genoano Ntcham, infortunato. Out anche Griffiths che oltre a problemi fisici sta cercando di risolvere quelli personali. Due sostanziali ballottaggi: sulla corsia destra di difesa Bauer o Elhamed con il giovane Frimpong più defilato, mentre sulla trequarti Christie è in vantaggio su Rogic. 4-2-3-1 che è il marchio di fabbrica della squadra di Lennon e occhio a Odsonne Edouard, obiettivo della Lazio in estate, al centro dell'attacco.

COME ARRIVA LA LAZIO - Un dispendio di energie non indifferente, quello di sabato contro l'Atalanta per i biancocelesti. Molti cambi in vista rispetto alla partita con gli orobici: confermato Strakosha, che dovrebbe aver recuperato. Acerbi verrà affiancato da Bastos e Vavro mentre a centrocampo Parolo prenderà il posto di Luis Alberto con Lucas Leiva che torna in cabina di regia. La squalifica di Marusic promuove Lazzari titolare a destra mentre sull'out opposto Jony è in vantaggio su Lulic. Davanti Caicedo favorito per una maglia da titolare, il suo partner d'attacco dovrebbe essere Correa con Immobile a iniziare dalla panchina.