Le probabili formazioni di Cesena-Carpi - Assenze per Calabro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque punti di distanza, ma due obiettivi diversi. Il Cesena ospita il Carpi in questa trentesima giornata di serie B. I padroni di casa vogliono togliersi definitivamente dalla zona rossa, i biancorossi vogliono provare a rilanciarsi per la zona play off.

COME ARRIVA IL CESENA – Il pareggio contro la Pro Vercelli e la vittoria a La Spezia hanno rilanciato gli uomini di Castori, che ora vogliono cercare di togliersi da quella zona di classifica. Donkor e Laribi recuperano, Fazzi è ancora fuori causa. Solito 4-4-1-1 per i bianconeri, con Fulignati in porta. Donkor, Suagher, Scognamiglio e Perticone andranno in difesa, mentre Schiavone e Di Noia gestiranno le operazioni in mezzo al campo. Kupisz e Vita agiranno sulle corsie esterne. Laribi andrà dietro l’unica punta Jallow.

COME ARRIVA IL CARPI – La vittoria manca da tre turni, bisogna fare assolutamente qualcosa per riprendere la corsa verso i play off. Riccardo Brosco e Niccolò Belloni sono assenti per via dei problemi fisici, assente anche Ligi per squalifica. Nzola è rimasto fuori per scelta tecnica. Solito 4-4-2, con Colombi in porta. Pachonik e Di Chiara vanno sulle fasce, con Sabbione e Poli a centrocampo. Concas, Verna, Mbaye e Pasciuti vanno in mezzo al campo, con Mbakogu e Melchiorri in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CESENA (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone; Kupisz, Schiavone, Di Noia, Vita; Laribi; Jallow. A disposizione: Agliardi, Melgrati, Eguelfi, Chiricò, Cacia, Moncini, Dalmonte, Esposito, Fedele, Ndiaye, Emmanuello. Allenatore: Fabrizio Castori.

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Sabbione, Poli, Di Chiara; Concas, Verna, Mbaye, Pasciuti; Mbakogu, Melchiorri. A disposizione: Serraiocco, Brunelli, Capela, Bittante, Calapai, Giorico, Garritano, Palumbo, Saric, Jelenic, Saber, Malcore. Allenatore: Antonio Calabro.