Le probabili formazioni di Cesena-P. Vercelli - Jallow-Moncini per Castori

Scontro nei bassi fondi della classifica. Cesena e Pro Vercelli si giocano tre punti importantissimi, per venir fuori da una situazione difficile di classifica. Momento complicato per i padroni di casa che non vincono da quattro partite e nelle ultime due uscite hanno racimolato due pesanti sconfitte. La squadra ha bisogno di uno scossone psicologico, ed il match contro la Pro può essere un esame chiave per dare la svolta. Dall’altra parte c’è la Pro Vercelli che, di contro, vive un momento positivo: i ragazzi di Grassadonia portano avanti una striscia positiva che dura da cinque partite, ed anche l’ultimo pareggio casalingo contro la ben più attrezzata Palermo ha dato grande morale a tutto l’ambiente. Fare risultato anche a Cesena sarebbe un segnale chiaro per la salvezza.

COME ARRIVA IL CESENA - “Veniamo da due sconfitte di fila, ma mancano ancora tante partite alla fine e non bisogna fasciarsi la testa, ma reagire. In un campionato equilibrato come questo tutte incappano in un periodo complicato e la cosa importane è capire gli errori commessi e ripartire con fiducia”, queste le parole di Fabrizio Castori nel pre partita. Il tecnico dei bianconeri si affiderà al 4-4-2 lanciando Jallow e Moncini dal primo minuto. Vita ed Emmanuello comanderanno sulle fasce, mentre in difesa sarà confermata la coppia Esposito-Fazzi.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI - “Anche per loro è una partita fondamentale, sono motivati. Hanno due punti in più ma sappiamo cosa fare, sappiamo come interpretarli. Dobbiamo essere molto attenti e interpretare bene le due fasi. Turnover? Faremo del turnover, dobbiamo far girare tutti”, queste le parole di mister Grassadonia nel pre partita. Il tecnico della Pro dovrebbe lanciare ancora Reginaldo dall’inizio al fianco di Morra, mentre Mammarella sarà confermato sulla fascia e troverà dall’altra parte Bifulco. Possibile anche l’impiego a centrocampo di Vives dall’inizio.

Le probabili formazioni

Cesena (4-4-2): Fulignati; Perticone, Esposito, Fazzi, Donkor; Vita, Schiavone, Kupisz, Emmanuello; Jallow, Moncini. A disposizione: Agliardi, Melgrati, Eguelfi, Suagher, Ndiaye, Di Noia, Laribi, Chiricò, Cacia, Dalmonte. Allenatore: Castori

Pro Vercelli (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi, Berra, Konate; Mammarella, Ivan, Vives, Germano, Bifulco; Morra, Reginaldo. A disposizione: Marcone, Gilardi, Alcibiade, Bergamelli, Ghiglione, Jidaiy, Altobelli, Castiglia, Da Silva, Paghera, Pugliese, Kanoute, Raicevic. Allenatore: Grassadonia