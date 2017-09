Le probabili formazioni di Cesena-Venezia: Cacia titolare, Inzaghi con la sorpresa Andelkovic

Fischio d'inizio alle ore 20.30. Su Tuttomercatoweb.com la diretta testuale, le parole dei protagonisti e le pagelle.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Centrare la prima vittoria stagionale in Serie B. Cesena e Venezia sono pronte a sfidarsi sul sintetico del 'Dino Manuzzi' per cercare di raccogliere tre punti fondamentali per il proprio cammino. Siamo soltanto alla seconda giornata di campionato, ma entrambe le formazioni non possono fallire: per la classifica, il morale e i tifosi. Arbitra il sig. Fourneau della sezione di Roma 1, fischio d'inizio alle ore 20.30.

COME ARRIVA IL CESENA - Rispetto alla disfatta di Bari (sconfitta per 3-0), mister Camplone potrà contare su quattro nuovi acquisti: Scognamiglio, Rigione, Di Noia e Cacia. Out Donkok, Esposito e Kone, nel 3-5-2 dei bianconeri troverà spazio Fulignati tra i pali, con Scognamiglio, Rigione e Perticone a formare il terzetto difensivo. La linea dei cinque di centrocampo vedrà confermati gli esterni, Kupisz a destra ed Eguelfi a sinistra, e Laribi in cabina di regia, con Di Noia e Vita come intermedi. Davanti, insieme a Gliozzi, dovrebbe patire titolare Cacia, che ha alle spalle soltanto due allenamenti con i suoi nuovi compagni. Rimarrà fino all'ultimo in ballottaggio con Panico, tornato nelle ultime ore a Cesena dopo lo stage con l'Italia U20.

COME ARRIVA IL VENEZIA - È un Venezia carico e determinato quello che affronta la trasferta di Cesena. "Dobbiamo dare il 100% in campo, perchè il 90% non basterà", le parole di mister Filippo Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia. Assente il portiere titolare, Audero, convocato con l'U21 azzurra, in porta dovrebbe trovare spazio Vicario. Nel 4-3-3 scelto dal tecnico, al centro della difesa, accanto a Domizzi, potrebbe esordire con la sua nuova magia l'ex Palermo Andelkovic, arrivato negli ultimi giorni di mercato. Zampano e Del Grosso invece saranno i terzini, rispettivamente di destra e sinistra. Nei tre di centrocampo Bentivoglio occuperà il ruolo di regista, con Suciu e Pinato ai suoi fianchi: il neo arrivato Signori dovrebbe quindi partire dalla panchina, salvo sorprese dell'ultimo minuto. Falzerano, Zigoni e Moro formeranno invece il tridente offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI:

CESENA (3-5-2) - Fulignati; Scognamiglio, Rigione, Perticone; Kupisz, Di Noia, Laribi, Vita, Eguelfi; Cacia, Gliozzi;

All.: A. Camplone

VENEZIA (4-3-3) - Vicario; Zampano, Domizi, Andelkovic, Del Grosso; Suciu, Bentivoglio, Pinato; Falzerano, Zigoni, Moro.

All.: F.Inzaghi

ARBITRO - Sig. Francesco Fourneau (sez. Roma 1)