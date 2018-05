Le probabili formazioni di Chievo-Crotone - Inglese sfida Simy

Calcio d'inizio: ore 15. Diretta testuale, voce dei protagonisti e pagelle su TMW!

Scontro diretto per la salvezza allo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona. Mai, negli ultimi anni, il Chievo ha rischiato così tanto la retrocessione in Serie B e, dopo aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a D’Anna, oggi dovrà conquistare l’intera posta in palio per abbandonare il terzultimo posto e tirare momentaneamente un sospiro di sollievo.

Di fronte, però, ci sarà un Crotone in gran forma, reduce da due vittorie consecutive contro Udinese e Sassuolo ed arrivate dopo il pareggio casalingo contro la capolista Juventus. Gli squali rossoblù, in caso di vittoria, festeggerebbero l’aritmetica salvezza grazie agli scontri diretti a favore.

A dirigere l’incontro, il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 15, sarà il signor Massa della sezione di Imperia. All’andata furono i calabresi ad imporsi di misura in virtù del gol messo a segno da Budimir.

COME ARRIVA IL CHIEVOVERONA - I gialloblù hanno conquistato zero punti nelle ultime due partite contro Inter e Roma. Inglese, croce e delizia nel match contro i giallorossi, sarà l’unico punto di riferimento avanzato nel possibile 4-3-2-1 provato da D’Anna: alle sue spalle i due trequartisti saranno Birsa e Giaccherini. Chiavi del centrocampo nelle mani di Radovanovic, che verrà affiancato da Castro ed Hetemaj. In difesa, infine, linea a quattro composta da Cacciatore, Bani, Dainelli e Gobbi, quest’ultimo in vantaggio su Jaroszynski.

COME ARRIVA IL CROTONE - Zenga non vuole fermarsi dopo i dieci punti conquistati nelle ultime cinque partite. E contro il Chievo il tridente d’attacco nel solito 4-3-3 sarà composto da Nalini, Trotta e Simy, gli ultimi due autori di una doppietta a testa nel 4-1 rifilato al Sassuolo una settimana fa. Barberis agirà da regista in un reparto di centrocampo completato da Mandragora e Stoian (in pole su Rohden). Il pacchetto arretrato avanti a Cordaz, infine, sarà formato da Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Sorentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. A disposizione: Seculin, Jaroszynski, Depaoli, Tomovic, Gamberini, Bastien, Rigoni, Pellissier, Pucciarelli, Meggiorini, Stepinski, Leris. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Mandragora, Barberis, Stoian; Nalini, Simy, Trotta. A disposizione: Festa, Viscovo, Ajeti, Pavlovic, Simic, Sampirisi, Izco, Rohden, Diaby, Zanellato, Crociata, Ricci, Tumminello. Allenatore: Walter Zenga.