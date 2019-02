Le probabili formazioni di Chievo-Genoa - Schelotto scalpita, sale Bessa

Fischio d'inizio domani alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Serve più di un miracolo al Chievo per riaccendere una speranza (anche minima) per la salvezza, che a questo punto della stagione sembra già irrimediabilmente sfumata. I dati sono impietosi: una sola vittoria nei ventiquattro turni di campionato sin qui disputati, peggior attacco e un gap abissale dal quartultimo posto. L'effetto Di Carlo, che dopo l'avvicendamento con Ventura aveva ottenuto ben sei risultati utili consecutivi, pare svanito: il solo punto raccolto nelle ultime cinque gare ha fatto ulteriormente scemare i già flebili desiderata dei clivensi. Al Bentegodi domani l'antagonista di turno sarà un Genoa in salute, defilatosi a suon di risultati positivi dalle zone più calde in coda. Dopo la sconfitta con il Milan che ha inaugurato il girone di ritorno il Grifone non ha più perso, mettendo in fila due successi alternati ad altrettanti pari. Grande equilibrio nei dieci precedenti complessivi in Veneto: quattro vittorie a testa e due pareggi. I gialloblu conducono di misura il conteggio delle reti segnate: nove, contro le otto dei liguri.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Di Carlo perde due pedine importanti: non arruolabili Depaoli e Giaccherini, entrambi per squalifica. Out anche gli acciaccati Seculin, Tomovic, Frey e Pellissier. Si prospetta dunque l'esordio dal primo minuto di Ezequiel Schelotto, che potrebbe agire in linea con Bani, Barba e Jaroszynski. Rigoni in regia, Léris favorito per il centro-destra, l'altro slot se lo contendono Dioussé e Kiyine. Capitolo tandem: non rischia Stepinski, che potrebbe duettare con Djordjevic, leggermente favorito su Meggiorini.

COME ARRIVA IL GENOA - Oltre al lungodegente Hiljemark restano ai box anche Favilli e Lapadula. Prandelli medita la conferma in toto della difesa schierata contro la Lazio, con Biraschi e Criscito ai lati di Romero e Zukanovic. Rolon e Lerager partono avanti sulla concorrenza per affiancare il vertice basso Radovanovic. Possibile novità tattica davanti: ipotesi Bessa trequartista a scapito di Lazovic, Sanabria partner di Kouamé nell'attacco a due.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Léris, Rigoni, Dioussé, Hetemaj; Stepinski, Djordjevic. A disposizione: Semper, Tanasijevic, Andreolli, Rossettini, Cesar, Burruchaga, Hetemaj, Piazo, Vignato, Meggiorini, Pucciarelli. Allenatore: Domenico Di Carlo.

GENOA (4-3-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Bessa; Sanabria, Kouamé. A disposizione: Jandrei, Vodisek, Gunter, Lakicevic, Pezzella, Pereira, Lazovic, Sturaro, Veloso, Dalmonte, Pandev. Allenatore: Cesare Prandelli.