Le probabili formazioni di Chievo-Lazio - Immobile guida l'attacco

© foto di Federico Gaetano

La Lazio si rituffa nel campionato dopo lo scivolone (ininfluente in ottica qualificazione) in Europa League contro l'Apollon. La squadra di Simone Inzaghi affronta il Chievo, ringalluzzito dopo il pareggio contro il Napoli. I padroni di casa, ultimi in classifica con 1 punto, vogliono dar seguito alla bella prova di domenica scorsa per cercare di risalire la graduatoria (clivensi a -11 dalla salvezza). La Lazio invece, dal canto suo, dopo il pareggio contro il Milan per 1-1 della scorsa giornata è al quarto posto (a quota 23) e lotterà sia per mantenere la posizione e sia per provare ad avvicinarsi all’Inter (3° posto con 28 punti). Il Chievo ha perso le ultime due partite contro la Lazio in Serie A; i gialloblù non hanno mai subito tre KO consecutivi con i biancocelesti nel massimo campionato. La Lazio ha vinto in nove dei 16 incontri di Serie A contro il Chievo al Bentegodi (5 pareggi e 2 sconfitte), compreso il più recente, nell’agosto 2017 (1-2). Bilancio complessivo di 2 vittorie per il Chievo, 5 pareggi e 9 vittorie per la Lazio. Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Maresca della sezione di Napoli.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Il Chievo è solo la terza squadra a non avere ottenuto neanche un successo nelle prime 13 giornate di Serie A nel corso delle ultime 10 stagioni, dopo Verona (2015/16) e Benevento (2017/18). In caso di pareggio o sconfitta, il Chievo potrebbe eguagliare la sua striscia di incontri più lunga senza vittorie casalinghe in Serie A, registrata nel 2006/07 e nel 2008/09 (otto). Out Pucciarelli e Tomovic, diffidato Rossettini. Sarà 4-3-1-2 con Birsa alle spalle di Meggiorini e Stepinski (in ballottaggio con Pellissier). In difesa Depaoli può scalzare Barba con Cacciatore spostato a sinistra.

COME ARRIVA LA LAZIO - La Lazio è andata a segno in 14 delle 15 gare esterne giocate nell’anno solare 2018 in Serie A: 28 i gol messi a segno dai biancocelesti in trasferta in questo intervallo temporale, meno solo dell’Atalanta (31). La Lazio ha segnato quattro degli ultimi otto gol negli ultimi 20 minuti di gioco: queste reti sono valse quattro punti ai biancocelesti. Out Basta e Lucas Leiva, nessun diffidato. Sarà 3-5-2 con Correa, in vantaggio su Luis Alberto, partner d'attacco di Immobile. Altro ballottaggio riguarda quello tra Marusic e Patric. Il primo, ieri, non si è allenato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Stepinski, Meggiorini. A disposizione: Seculin, Semper, Burruchaga, Depaoli, Tanasijevic, Cesar, Kiyine, Leris, Pellissier, Pucciarelli. Allenatore: Di Carlo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Caceres, Luiz Felipe, Bastos, Durmisi, Cataldi, Lukaku, Murgia, Berisha, Caicedo, Luis Alberto. Allenatore: S. Inzaghi.

ARBITRO: Maresca della sezione di Napoli