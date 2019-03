Le probabili formazioni di Chievo-Milan - Turnover per Gattuso

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci si gioca molto. Lo sa Gattuso, ma anche Di Carlo. ChievoVerona e Milan si sfidano nella 27^a giornata di serie A, con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio. I rossoneri si giocano l'accesso alla prossima Champions League, con il derby che si avvicina bisogna mantenere il vantaggio proprio sui cugini nerazzurri. I clivensi, invece, si giocano una delle ultime possibilità per rientrare in chiave salvezza: un altro stop potrebbe decretare la fine di ogni speranza. Ma nel calcio non è mai detta l'ultima parola.

COME ARRIVA IL CHIEVOVERONA - Nessuna vittoria nel 2019 e una classifica che parla da sola. Di Carlo sa che sarà molto complesso tirare fuori dai guai la squadra, due punti negli ultimi sette incontri sono davvero pochi per poter cambiare rotta. Il Frosinone dista ben 7 punti, la zona salvezza 12. Per poter riaprire tutto servirebbe un mezzo miracolo. I clivensi arrivano a questa sfida senza Rigoni, squalificato. Probabile il 4-3-1-2, ma non è escluso un centrocampo a quattro. Depaoli, Bani, Barba e Jaroszynski andranno davanti a Sorrentino, Leris ed Hetemaj andranno a supporto di Dioussé. Giaccherini può agire sulla trequarti o sull'esterno, con Stepinski e Meggiorini in attacco.

COME ARRIVA IL MILAN - Nove partite senza sconfitte e un terzo posto che fino a poco tempo fa sembrava soltanto un sogno difficilmente realizzabile. Gattuso ha dato sostanza ad una squadra che sembrava aver perso le certezze, l'arrivo di un bomber come Piatek ha sicuramente aiutato a dare una svolta positiva al cammino dei rossoneri. Ci sarà qualche cambio dal punto di vista degli interpreti: Donnarumma va in porta, Conti, Musacchio, Romagnoli e Laxalt andranno a comporre la difesa. A centrocampo Biglia è favorito su Bakayoko, con Kessié e Paquetà a completare il reparto. Piatek unica punta, con Suso e Castillejo sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorni.

A disposizione: Bragantini, Caprile, Frey, Cesar, Rossettini, Andreolli, Piazon, Kiyine, Burruchaga, Pucciarelli, Grubac, Vignato, Djordjevic.

Allenatore: Domenico Di Carlo

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessiè, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.

A disposizione: Donnarumma A., Reina, Abate, Calabria, Caldara, Strinic, Bakayoko, Bertolacci, Montolivo, Calhanoglu, Borini, Cutrone.

Allenatore: Gennaro Gattuso